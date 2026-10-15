El Vaticano puso suspenso al viaje del papa León XIV a la Argentina en noviembre: «Debemos esperar»

En otro fiel reflejo del clima de incertidumbre que se respira en el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos de León XIV, realizó fuertes declaraciones respecto al futuro inmediato de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Tras la operación por cáncer de pulmón a la que fue sometido el Papa el pasado martes, Parolin consideró que, de ser necesario, el pontífice «podría ajustar» su mandato.

Al responder las preguntas de los periodistas al margen de un evento en la embajada de Irak, el cardenal sentenció: «Han pasado solo dos días desde que el Papa fue internado en el hospital, no se pueden hacer pronósticos, ahora queda por ver cuándo regresará, en qué estado lo hará y qué dirán los médicos».

En esa misma línea, agregó que «a partir de todos estos factores, el Papa podría ajustar su pontificado, si es que tal ajuste resultara necesario». Según consignó la agencia ANSA, estas declaraciones causaron bastante ruido, ya que se produjeron justo en una jornada en la que el parte médico oficial había destacado «una buena recuperación del pulmón operado».

El futuro del viaje a América Latina

Uno de los puntos que mayor expectativa genera es la gira apostólica agendada entre el 6 y el 17 de noviembre próximo, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Ante la consulta sobre este itinerario, Parolin advirtió que la decisión final estará en manos de los médicos, más allá de la clara intención de Robert Prevost de viajar a América Latina, región donde vivió gran parte de su vida como misionero agustino y obispo.

Para detallar la situación de la agenda papal, el secretario de Estado precisó que «cuando el Papa fue internado en el hospital, la situación era que el viaje seguiría adelante tal como estaba previsto originalmente».

«Imagino que, si todo va bien —si las cosas se desarrollan según lo previsto inicialmente—, el viaje se llevará a cabo», confió el cardenal, aunque inmediatamente aclaró que «en este momento no podemos prever si surgirá alguna novedad (…) todo dependerá de cómo evolucionen las cosas». En ese sentido, concluyó: «Estamos a la espera de que reciba el alta hospitalaria y, en función de lo que digan los médicos sobre si está en condiciones de viajar, dado que se trata de un trayecto largo y exigente».

«Debemos esperar», remarcó tajantemente Parolin, quien cuenta con 71 años, ostenta una famosa trayectoria en la diplomacia de la Santa Sede y que, según las reconstrucciones, fue el gran papabile en el cónclave de mayo de 2025, resultando ser el segundo más votado detrás de Prevost.

Reaparición en el Ángelus y el estado de ánimo en el Vaticano

Tal como había señalado la Sala de Prensa horas antes, Parolin confirmó que el Papa podría reaparecer en público este mismo domingo para la oración mariana del Ángelus. Como ya hicieron algunos de sus predecesores, León XIV recitaría la oración desde uno de los balcones del décimo piso del hospital Gemelli, donde actualmente se encuentra internado. «Dependerá, en cierta medida, de cómo evoluciona su recuperación. Si para finales de la semana se siente mejor, supongo que dirigirá el Ángelus desde el Gemelli», detalló.

En un tono más personal, el número dos del Vaticano admitió que, como casi todos, atraviesa un momento de desasosiego. «Sigo preocupado porque lamento profundamente, y en gran medida, lo que ha ocurrido, pero confío en la información que hemos recibido a través de los partes médicos oficiales», indicó Parolin, para luego agregar que mantiene «la esperanza de que esta situación pueda resolverse lo antes posible».

Finalmente, y en sintonía con lo que había expresado días atrás, el secretario de Estado volvió a reconocer que quedó muy impactado por la forma en que el propio Papa decidió comunicar la noticia de su cirugía. Fue el mismo Robert Prevost quien hizo el anuncio el domingo pasado, al final del Ángelus.

Parolin definió como «maravillosa» la manera en que el Sumo Pontífice manejó la situación y aprovechó la ocasión para lanzarle un sutil dardo a los cronistas presentes: «Me alegra muchísimo, de verdad, que lo haya comunicado de tal manera que no haya habido teorías conspirativas, algo que los periodistas siempre buscan».