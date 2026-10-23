Balotaje 2026 en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro cruzaron acusaciones en el último debate

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron este viernes el último debate presidencial antes del balotaje del domingo 25 de octubre. Durante el encuentro, los candidatos intercambiaron cuestionamientos sobre el salario mínimo, la deuda pública y las obras de infraestructura paralizadas.

Lula cuestionó a Flávio Bolsonaro por el salario mínimo

Uno de los cruces se produjo cuando Lula le preguntó al senador: “¿Cuál sería el salario mínimo en San Pablo si no fuera por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT)?”.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro evitó responder directamente y cuestionó la política económica del Gobierno. “El poder adquisitivo fue destruido por el Gobierno, que gasta mucho. Lula, usted endeudó al país”, afirmó.

Ante la falta de una respuesta concreta, el mandatario insistió con la pregunta y sostuvo que, sin las gestiones del PT, el salario mínimo sería de 900 reales. También comparó esa cifra con la situación de otros países de la región, entre ellos la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei.

Por su parte, Flávio sostuvo que los salarios no alcanzan hasta el final del mes. Según la información difundida durante la jornada, el candidato opositor llevaba esa frase anotada en un papel.

El cruce por las obras de infraestructura paralizadas

Otro de los ejes de la discusión fue la ejecución de obras públicas. Flávio Bolsonaro cuestionó la gestión de Lula y afirmó que hay 100.500 proyectos de infraestructura paralizados en Brasil.

“Hay 100.500 obras paralizadas. Brasil volvió a ser un gran cementerio de obras. Candidato, ¿cómo va a lograr entregarlas?”, preguntó al abrir el debate.

En su respuesta, Lula defendió la gestión de su gobierno y aseguró que realizó cuatro veces más obras que la administración de su antecesor, Jair Bolsonaro.

“En ningún otro momento se invirtió tanto en infraestructura como ahora”, replicó el presidente.

Flávio Bolsonaro comparó a Lula con Cristina Kirchner

El senador Flávio Bolsonaro comparó la política económica del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con la de la expresidenta argentina Cristina Kirchner y afirmó que ambos gobiernos recurrieron a la emisión monetaria, lo que, según sostuvo, generó inflación.

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