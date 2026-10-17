El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eximió a Rusia de la aplicación de un importante paquete de sanciones y aranceles económicos. La medida que tomó por sorpresa a todos se tomó apenas unos días antes de que las penalizaciones entraran en vigor.

La sorpresiva decisión de Trump

La decisión de la Casa Blanca, según informaron, abarca tanto los aranceles sobre diversos productos de origen ruso como las penalizaciones directa por la compra de petróleo y gas procedentes de esa nación.

Mediante una orden ejecutiva publicada el viernes, Trump justificó formalmente el freno a las sanciones argumentando que la concesión de dicha exención responde estrictamente a los intereses nacionales de Estados Unidos.

La norma en cuestión tenía como fin inicial profundizar el cerco económico sobre Moscú por la invasión iniciada en 2022. No obstante, en el último tiempo el mandatario estadounidense adoptó una postura cada vez más favorable hacia Rusia y endureció sus cuestionamientos a Volodímir Zelenski, llegando a señalar con claridad que Ucrania necesita una nueva conducción política.