El arzobispo Jorge Lozano habló de la salud del papa León XIV y advirtió sobre una posible postergación del viaje a la Argentina

La recuperación del papa León XIV genera dudas sobre su posible visita a la Argentina. “Fue un shock, sin duda”, reconoció el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, sobre el diagnóstico del Sumo Pontifice y dejó en claro que luego de su intervención priorizarán la salud por sobre la agenda internacional.

“Queremos privilegiar la salud del Papa, el viaje a la Argentina se puede reprogramar”, dijo en una entrevista con Infobae desde Roma.

El encuentro del arzobispo con el papa León XIV antes de su operación

El arzobispo contó cómo fue su último encuentro privado con el Pontífice antes de la internación y qué hablaron sobre su estado de salud. El encuentro se realizó el lunes por la mañana y duró casi media hora. Allí conversaron sobre la Iglesia, las actividades pastorales en San Juan y las dificultades que atraviesan los jóvenes argentinos.

Al preguntarle cómo se sentía ante la operación, León XIV le transmitió tranquilidad y confianza. “Me dijo que estaba confiado, que no tenía ninguna molestia y que confiaba en los médicos que lo estaban atendiendo”, dijo el arzobispo.

Lozano también destacó el buen humor del Pontífice y señaló que conservaba su tono de voz habitual. “Fue un shock, sin duda, pero después ya no hubo tanto revuelo”, explicó Lozano al describir cómo se vivieron las primeras horas tras conocerse la enfermedad.

El arzobispo se encontraba en Roma, donde participó de una misa multitudinaria en la Plaza de San Pedro. La celebración fue presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle y contó con la lectura de una predicación que León XIV había preparado antes de su internación.

Qué pasará con la visita del papa León XIV a Argentina tras la operación

Durante la audiencia, Lozano y el Papa también conversaron sobre el viaje a la Argentina. Según contó el arzobispo, el Pontífice se mostró entusiasmado con la posibilidad de concretarlo y hablaron de las actividades previstas sin plantear cambios en el programa.

Entre los acontecimientos mencionados figuraba una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. “Conversamos como si todo siguiera en pie y sin modificaciones”, relató Lozano sobre el intercambio.

Sin embargo, la concreción de la visita estará sujeta a la recuperación del Pontífice y a las recomendaciones médicas. Ante la posibilidad de que sea necesario modificar el calendario, el arzobispo fue claro: “Si hay que reprogramar, se reprogramará”.