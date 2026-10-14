«Evolución según lo previsto»: las novedades de la salud del papa León XIV y los estudios que se hicieron este miércoles

El Vaticano dio las novedades sobre la salud del papa León XIV. Foto: Vatican News.

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma tras una operación para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho y un diagnóstico confirmado de cáncer. Desde el Vaticano comunicaron que este miércoles «la evolución sigue según lo previsto” y que retomó su «alimentación habitual».

El parte fue de con información de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

Los análisis realizados al papa León XIV

Desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede, según consignó Vatican News, indicaron que el León XIV se sometió a «los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”.

En el comunicado señalaron que “el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”.

Oración por el papa León XIV tras su operación

Durante la Misa presidida esta mañana por el cardenal Luis Antonio Tagle, que clausuró el encuentro conmemorativo del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, fieles de todo el mundo oraron por la salud del Pontífice.

Todos expresaron su esperanza de que pronto pueda dejar el Hospital Gemelli y retomar su agenda oficial.

El papa León XVI comunicó de su problema de salud

El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel poco común de transparencia sobre el primer gran problema de salud divulgado públicamente de sus 17 meses de pontificado. Reveló el descubrimiento del nódulo durante su oración del mediodía del domingo, anunciándolo al mundo en televisión en vivo casi como un comentario al margen al final de su bendición.

“Eso fue verdaderamente una revolución. Fue como si estuviera leyendo él mismo un boletín médico”, dijo Giovanni Maria Vian, historiador de la Iglesia y exdirector de L’Osservatore Romano, consignó AP.