El papa León XIV reapareció tras la cirugía: el Vaticano difundió su primera foto y confirmó una «mejora constante»

El Vaticano difundió este viernes las primeras imágenes del papa León XIV tras la exitosa cirugía pulmonar a la que fue sometido el pasado martes 13 de octubre. Según la información reportada, el Santo Pontífice se encuentra en recuperación en el hospital Gemelli de Roma.

Cómo sigue el papa León XIV tras la operación

Las fotos difundidas muestran al Papa oficiando la misa con paramentos verdes y solideo blanco en compañía de su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna. La celebración tuvo lugar en la sala habilitada en la décima planta del centro médico, espacio dispuesto para su convalecencia debido a las obras en el apartamento privado vaticano del edificio.

(Vatican Media/Handout via REUTERS)

De acuerdo con el parte médico oficial emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y firmado por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, los últimos análisis de sangre y la radiografía de tórax confirmaron una «mejoría constante» en su estado general. Leon XIV, de 71 años, se encuentra realizando fisioterapia respiratoria y ya ha retornado a sus actividades diarias con autonomía.

Durante la eucaristía -a la que asistió personal médico, de enfermería y miembros de la Gendarmería del Vaticano-, el Papa dedicó la homilía a agradecer al personal sanitario por la atención brindada a los enfermos y por los cuidados recibidos durante su internación.

Detalles de la operación y próximos pasos

El papa León XIV fue intervenido el pasado 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, tras diagnosticarse un adenocarcinoma.

La cirugía había sido anunciada previamente por el propio Pontífice durante el rezo del Ángelus de la semana anterior.

Por su parte, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, señaló que las decisiones sobre el ritmo de sus actividades se tomarán de acuerdo con las evaluaciones médicas pendientes. Según informaron fuentes vaticanas, se prevé que el Papa presida el rezo del Ángelus el próximo domingo.