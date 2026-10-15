Quién dirige el Vaticano mientras el papa León XIV está internado: las diferencias con la sede vacante

El Papa León XIV el martes fue sometido a una intervención quirúrgica que transcurrió “sin complicaciones y concluyó con éxito». Se diagnosticó con un adenocarcinoma pulmonar. Desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede señalaron que el postoperatorio «transcurre con normalidad». Pero ante este contexto surge una duda, ¿quién está a cargo del Vaticano mientras el Pontífice se recupera?

La agenda del Pontífice se canceló hasta el 20 de octubre. Hay expectativas por ver si habrá o no modificaciones en su viaje a Latinoamérica, que incluye un itinerario por Argentina.

Salud del papa León XIV: tras su operación, ¿quién está al mando en el Vaticano?

Aunque León XIV suspendió sus compromisos públicos durante su recuperación, la administración ordinaria de la Santa Sede continúa funcionando.

Desde AP; señalaron que incluso el Pontífice reanudó parte de sus tareas desde el hospital, revisando documentos, y que por segundo día celebró misa con otros sacerdotes en una capilla especial instalada para él cerca de su habitación en el décimo piso del hospital.

Desde EWTN España explicaron que la hospitalización del Pontífice no transfiere automáticamente su autoridad a otro cardenal o funcionario. Si los organismos en Roma mantienen sus tareas administrativas y de gobierno dentro de sus respectivas competencias.

Andreas Widmer, profesor asociado de práctica empresarial en la Universidad Católica de América y antiguo miembro de la Guardia Suiza, indicó que los funcionarios vaticanos continúan con sus responsabilidades y mantienen informado al Papa sobre los asuntos que lo requieren, consignó el sitio de noticias.

Además se distingue lo que pasa durante una hospitalización a lo que ocurre durante una sede vacante (por motivos de renuncia o fallecimiento). Cuando hay una internación el camarlengo no lo sustituye ni asume sus funciones. En cambio, cuando muere el Pontífice, se encarga de supervisar asuntos administrativos durante el período hasta la elección del nuevo Papa.

El nuevo parte de salud del papa León XIV

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha difundido este jueves un nuevo comunicado, de parte de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora en relación con la evolución posoperatoria del Papa. «Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales. La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado. Ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completos», señalaron.

«En general, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad«, agregaron los profesionales de la salud.