El viaje del papa León XIV a la Argentina está en duda: qué dijo el secretario de Estado del Vaticano

El primer viaje apostólico del papa León XIV a América Latina está en duda. La gira se programó para la semana del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú, sin embargo ahora todo dependerá de cómo evolucione su salud debido a la reciente cirugía a la que se sometió.

Qué dijo el secretario de Estado del Vaticano sobre el viaje del papa León XIV

El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, se refirió a la salud del Santo Padre y afirmó a medios romanos que todo «dependerá de cómo evolucionen las cosas». Señaló que la Santa Sede esperará a que León XIV reciba el alta en el hospital Gemelli -donde fue intervenido por un adenocarcinoma pulmonar- para «ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar», considerando que la gira por tres países sudamericanos es un «viaje largo y exigente».

La travesía abarca 14 vuelos y recorridos por 10 ciudades. Aunque no hay cambios oficiales en el itinerario, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aportó una nota de cautela al indicar que la recuperación podría demorarse «más de lo esperado» y alterar la visita prevista desde el 11 de noviembre.

En declaraciones a las agencias LaPresse y ANSA, Parolin precisó que la evolución “va bien”, pero dejó entrever posibles cambios en la agenda del pontífice de 71 años: “La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones y qué aconsejen los médicos. En función de ello, el papa ajustará su pontificado si es necesario”. Finalmente, admitió su preocupación inicial ante la sorpresa de la cirugía, aunque confía en los boletines médicos y espera que la situación «se resuelva lo antes posible».

El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Cómo sigue el papa León XIV tras la operación

Este viernes el Vaticano publicó fotos que muestran al Papa oficiando una misa con paramentos verdes y solideo blanco en compañía de su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna. La celebración tuvo lugar en la sala habilitada en la décima planta del centro médico, espacio dispuesto para su convalecencia debido a las obras en el apartamento privado vaticano del edificio.

De acuerdo con el parte médico oficial emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y firmado por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, los últimos análisis de sangre y la radiografía de tórax confirmaron una «mejoría constante» en su estado general. Leon XIV, de 71 años, se encuentra realizando fisioterapia respiratoria y ya ha retornado a sus actividades diarias con autonomía.

El papa León XIV (Vatican Media/Handout via REUTERS)



Durante la eucaristía -a la que asistió personal médico, de enfermería y miembros de la Gendarmería del Vaticano-, el Papa dedicó la homilía a agradecer al personal sanitario por la atención brindada a los enfermos y por los cuidados recibidos durante su internación.