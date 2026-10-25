Giro histórico en Brasil: Lula da Silva logró su cuarto mandato y Flávio Bolsonaro exige anular las elecciones

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido este domingo 25 de octubre como presidente, marcando un hito en la historia de Brasil al conseguir su cuarto mandato por voto popular. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso en una reñida segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro, quien rechazó los resultados y adelantó que buscará impugnar los comicios.

La victoria del oficialismo fue confirmada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) pasadas las 21 horas. Con el 99,9% de los sufragios escrutados, Lula alcanzó el 51,77% de los votos válidos frente al 48,23% obtenido por el candidato del Partido Liberal (PL), consolidando un histórico giro electoral tras haber quedado relegado en la primera vuelta.

El desafío digital y la promesa de un mandato superador de Lula

En su discurso de victoria, a pocas horas de cumplir 81 años, Lula destacó la necesidad de regular el ecosistema virtual. «Estas elecciones fueron unas en las que tuvimos que superar la injerencia externa a través de las plataformas digitales, las cuales tendremos que regular. Es imposible que ignoremos que los delitos en el mundo digital deben ser tratados igual que los delitos en la vida real«, afirmó el mandatario.

El presidente reelecto aseguró que su triunfo representa una derrota para la mentira y lanzó duras críticas contra su rival. «Jamás pensé que me encontraría con un auténtico representante del militismo en este país. Jamás imaginé que alguien pudiera mentir tanto, con tanta desfachatez, como si no tuviera ni una pizca de humanidad; todo parece falso», disparó.

En el plano de la comunicación gubernamental, Lula adelantó que pretende desarrollar una inteligencia artificial brasileña y agradeció la labor del diputado André Janones, coordinador del canal de WhatsApp «El Ejército de Lula» que reunió a más de 10 millones de suscriptores durante la campaña.

A su vez, minimizó el escenario adverso que enfrentará en el Congreso Nacional y aseguró que gobernará junto a los parlamentarios electos para lograr que este cuarto mandato sea el mejor de su carrera política.

Bolsonaro denuncia «juego sucio» y exige la anulación

Desde la vereda opuesta, el senador Flávio Bolsonaro calificó los resultados como inaceptables y apuntó directamente contra la decisión del ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Cristiano Zanin, quien extendió el horario de votación en dos horas ante los problemas registrados con el transporte público.

«Lo ocurrido hoy no fue normal, fue incluso inaceptable. Un ministro del Tribunal Supremo, por primera vez en la historia, un exabogado de Lula, toma una decisión a petición de un antiguo socio suyo y cambia las reglas del juego a mitad de la jornada», denunció el candidato derrotado, afirmando que a las 17:01 el magistrado pasó por alto al sistema judicial especializado.

Flávio Bolsonaro remarcó una total desigualdad entre los electores de diferentes ciudades y confirmó su ofensiva judicial, pese a que su propia campaña también había solicitado una extensión horaria en estados como Minas Gerais, São Paulo y Santa Catarina.

«Es imposible, imposible reconocer los resultados electorales en el contexto de cómo ocurrieron estos hechos. Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones», sentenció.

El respaldo absoluto del Tribunal Superior Electoral a los comicios

Frente a los cuestionamientos, el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, defendió la solidez del escrutinio y garantizó la transparencia del proceso.

«Tenemos absoluta confianza en todo el proceso electoral», subrayó el funcionario designado originalmente por el expresidente Jair Bolsonaro ante Globo.

Nunes Marques explicó que la prórroga de los comicios obligó a bloquear temporalmente la recepción de los informes de las urnas para garantizar una seguridad absoluta en los miles de colegios que ya habían cerrado sus puertas. «Ninguna decisión judicial es susceptible de crítica, posponer unas elecciones es posible, pero debe ser meditado, calculado y estructurado», argumentó el magistrado.

Durante su discurso, el presidente del TSE confirmó que se comunicó telefónicamente con ambos candidatos al finalizar el recuento. Felicitó a Flávio Bolsonaro por su caudal de sufragios en su primera contienda presidencial y ratificó la victoria de Lula, quien asumirá formalmente su nuevo mandato de cuatro años el próximo 5 de enero de 2027.

Los números de una remontada sin precedentes

El triunfo de Lula se fundamentó en un giro estadístico histórico que le permitió revertir la desventaja de 2,2 millones de sufragios que había sufrido en la primera vuelta. Según el análisis de Globo, el actual mandatario cosechó 10,2 millones de votos adicionales en el balotaje, mientras que Bolsonaro apenas sumó 3,68 millones. Esta disparidad amplió la diferencia final a favor del oficialismo a 4,38 millones de voluntades.

Para comprender este fenómeno, resulta clave la absorción del electorado ajeno a la polarización. El crecimiento neto de Lula superó los 9,3 millones de votos que habían reunido todos los candidatos eliminados en la instancia inicial, entre los que destacaban Augusto Cury y Renan Santos. Por el contrario, el incremento de Flávio Bolsonaro fue incluso inferior a la suma conjunta que habían conseguido los dirigentes Ronaldo Caiado, Romeu Zema y el propio Santos.

El factor decisivo que terminó de consolidar la victoria oficialista fue la contundente caída en la abstención y el voto en blanco. La participación ciudadana aumentó en 2,83 millones de personas entre ambas rondas, bajando el índice de ausentismo del 21,08% al 19,21%. En simultáneo, los votos nulos y en blanco se redujeron en 1,83 millones, inyectando un caudal de sufragios válidos de casi 4,7 millones que definió la elección presidencial más reñida desde el retorno de la democracia.