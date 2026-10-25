Elecciones 2026 en Brasil: «Llegó la hora del cambio», Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro

Desde las 8 de la mañana, más de 158 millones de brasileros acuden a las urnas para definir a su próximo presidente. La contienda de esta segunda vuelta enfrenta al senador Flávio Bolsonaro y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una jornada que se extenderá hasta las 17 (hora de Brasilia).

Por el sistema de voto electrónico, las autoridades electorales comenzarán a difundir los primeros resultados oficiales minutos después del cierre.

Una paridad extrema marca el escenario tras los comicios del 4 de octubre. Ahora, la clave aritmética del balotaje depende exclusivamente de 48,1 millones de electores: el universo de personas que se abstuvieron o eligieron terceras vías en la primera ronda, y cuyo traslado de votos sentenciará la elección de hoy.