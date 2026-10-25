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Elecciones 2026 en Brasil: «Llegó la hora del cambio», Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro
Las urnas en Brasil ya están abiertas desde las 8 de la mañana para definir el balotaje presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en una jornada decisiva que se extenderá hasta las 17.
Desde las 8 de la mañana, más de 158 millones de brasileros acuden a las urnas para definir a su próximo presidente. La contienda de esta segunda vuelta enfrenta al senador Flávio Bolsonaro y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una jornada que se extenderá hasta las 17 (hora de Brasilia).
Por el sistema de voto electrónico, las autoridades electorales comenzarán a difundir los primeros resultados oficiales minutos después del cierre.
Una paridad extrema marca el escenario tras los comicios del 4 de octubre. Ahora, la clave aritmética del balotaje depende exclusivamente de 48,1 millones de electores: el universo de personas que se abstuvieron o eligieron terceras vías en la primera ronda, y cuyo traslado de votos sentenciará la elección de hoy.
En vivo: balotaje entre Lula y Flavio Bolsonaro en Brasil
Redes sociales, en el eje de las campañas previas al balotaje
La campaña de Lula acusó a la empresa estadounidense de favorecer a su rival mediante una «manipulación algorítmica».
Meta lo negó, pero reconoció errores como la desactivación de anuncios de la campaña de Lula por motivos técnicos.
Gane quien gane, Brasil afrontará una dura resaca electoral. «Si gana la izquierda, se enfrentará a cuatro años con un Congreso hostil», afirmó el analista político Thomas Traumann, en alusión a un hemiciclo todavía más conservador en el próximo mandato.
«Si gana la extrema derecha, habrá un gobierno de represalias dirigido contra la Corte Suprema», detestada por la derecha tras condenar a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado.
Flávio Bolsonaro ya votó
«Llegó la hora del cambio, la vida de todos empeoró; la esperanza se convirtió en miedo a la nevera vacía y a no pagar las cuentas», disparó el senador ante la prensa tras salir del cuarto oscuro. Consciente de que el nivel de participación es la verdadera llave del balotaje, lanzó un pedido directo a los electores indecisos: «Llueva o haga sol, salgan de casa para votar».
Cómo llegan los candidatos a la definición
– Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores): A sus 80 años, el líder del PT busca su cuarto mandato no consecutivo. Cosechó el 45,16% de los votos iniciales y aspira a romper una racha histórica: ser el primer candidato desde 1989 que logra ganar un balotaje tras quedar segundo en la primera vuelta.
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