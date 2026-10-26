«TMAP»: el Gobierno debate el impacto regional del triunfo de Lula en Brasil antes de la visita de Javier Milei a Neuquén

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, con el 51,79% de los votos frente al 48,21% del derechista Flávio Bolsonaro, abrió un profundo debate en la cúpula gobernante. La derrota del referente conservador generó lecturas contrapuestas sobre el impacto del resultado en la proyección internacional de la administración libertaria.

El presidente Javier Milei evitó saludar al líder del PT, ratificando su sintonía con Bolsonaro, quien desconoció el resultado electoral, y optando por centrarse en la articulación directa con los Estados Unidos.

La defensa del relato oficial y el mensaje de Santiago Caputo

Frente a la remontada histórica del Partido de los Trabajadores, que irá por su cuarto mandato, los funcionarios libertarios minimizaron el costo político externo.

Desde los despachos de Casa Rosada defendieron la estrategia internacional bajo la consigna del asesor presidencial Santiago Caputo. En el oficialismo replicaron el concepto «TMAP» (Todo marcha acorde al plan) para ratificar que la relación con la administración de Donald Trump no se altera.

Santiago Caputo desestimó los análisis críticos a través de su cuenta de X: «La realidad es que ninguno de todos los opinólogos sabe de lo que está hablando (…) El único que puede ver el futuro soy yo, talento heredado de mi difunto abuelo. Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan».

En la Casa Rosada atribuyen la derrota de Bolsonaro al impacto de las medidas económicas, los cambios en la jornada laboral y la resistencia del voto femenino y juvenil.

Sin embargo, sectores internos reconocen con preocupación que el avance de la centroizquierda brasileña le otorga «aire al peronismo» y enciende luces de advertencia de cara a las legislativas y a los comicios presidenciales del próximo año.

Frentes abiertos en la agenda local: cuándo llega Javier Milei a Neuquén

El traspié geopolítico coincide con una semana de alta intensidad en el plano doméstico. La administración central debe encauzar el tratamiento de normativas críticas en el Congreso, como el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el proyecto vinculado a la soberanía de Malvinas.

A estas complicaciones legislativas se sumó la profundización de las diferencias con la senadora Patricia Bullrich. La exministra cuestionó duramente al mandatario por sus declaraciones en la Fundación Faro, afirmando que cruzó «un límite» al hablar de «quemar periodistas en la hoguera».

Para contrarrestar el ruido político, el jefe de Estado retomará la actividad de gestión con reuniones de Gabinete y una serie de viajes al interior del país para consolidar su presencia territorial.

La hoja de ruta oficialista contempla dos escalas clave: