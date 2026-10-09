La Justicia de Brasil ordenó la detención de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato a presidente

A pocos días del balotaje presidencial en Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó este jueves la detención del exlegislador Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato a la presidencia Flávio Bolsonaro, para que cumpla una pena de cuatro años y dos meses de prisión efectiva.

La medida fue dictada por el juez de la máxima corte Alexandre de Moraes, según informó la agencia Noticias Argentinas. La resolución adquirió carácter de firme e inapelable luego de que el magistrado rechazara las últimas apelaciones presentadas por el exdiputado por el delito de coacción a la Justicia de su país.

Condena firme, orden de prisión y pasaportes cancelados

A partir de la sentencia, De Moraes determinó la inclusión de Eduardo Bolsonaro en la nómina de condenados con orden de captura y dispuso la inmediata cancelación de la totalidad de sus pasaportes. Actualmente, el dirigente permanece radicado en Estados Unidos, país donde se autoexilió tras alegar que es víctima de una persecución política y judicial.

El expediente judicial determinó que el exlegislador impulsó gestiones ante despachos del Gobierno de Estados Unidos para ejercer presiones sobre el Poder Judicial brasileño. Esas maniobras se registraron mientras el tribunal supremo llevaba adelante el juicio por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a una pena de 27 años de prisión.