Crisis en Francia: nuevos incidentes en marchas estudiantiles contra Emmanuel Macron y crece la presión para el Gobierno

Organizaciones estudiantiles y sindicatos de Francia llamaron este jueves a una gran manifestación el 13 de octubre, al considerar insuficientes las respuestas del gobierno de Emmanuel Macron a sus reclamos de medidas concretas para mejorar las condiciones de aprendizaje en los liceos.

Decenas de miles de personas recorrieron hoy las calles de París y de otras ciudades para denunciar la falta de reemplazo de profesores ausentes y horarios sobrecargados, así como aulas deterioradas e incapaces de soportar el aumento de las temperaturas. Nuevamente se registraron incidentes entre la policía y los manifestantes.

🇫🇷 | URGENTE: La policía se enfrenta a los manifestantes en la Plaza de la Bastilla en París. https://t.co/WccDCCJgPB October 8, 2026

Reclamo de estudiantes en Francia presiona al Gobierno francés

En la plaza de la Bastilla de París, decenas de jóvenes treparon al famoso monumento situado en el centro, algunos ondeando la bandera francesa y cantando el himno nacional, antes que la policía empezara a desalojar la zona con cargas y gases lacrimógenos.

Sentado con las piernas colgando sobre la parte superior de una parada de autobús, un estudiante portaba en sus manos un cartel que decía: «Motivo de ausencia: demasiado ocupado luchando por nuestro futuro».

Desde finales de septiembre, los estudiantes de liceo, en su mayoría de entre 15 y 18 años, reclaman mejoras en el último ciclo de secundaria y la suspensión o cambios en Parcoursup, un sistema de acceso a estudios superiores que consideran poco transparente.

«Mientras no haya 10.000 millones [de euros] sobre la mesa, seguiremos movilizándonos», afirmó Sabrine Kharbach, vocera de la Union Étudiante, al anunciar la nueva fecha de manifestaciones y huelga, y llamar a sumarse «masivamente».

El pasado martes, entre 266.000 y 450.000 personas se movilizaron El primer ministro, el centroderechista Sébastien Lecornu, estimó el miércoles por la noche que «nadie puede permanecer indiferente a las angustias que expresan» los estudiantes, pero aplazó las «primeras decisiones» a «finales de octubre», sin anunciar medidas concretas.

Reunión sin definiciones y nuevas marchas en Francia

Tras reunirse este jueves con representantes de las tres principales organizaciones estudiantiles, el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, debe desvelar en la noche las medidas de su «plan de urgencia» para responder a uno de los reclamos: el reemplazo de profesores ausentes.

Las protestas llegan en un contexto tenso para el gobierno, que busca aprobar en el Parlamento unos presupuestos para 2027 con un fuerte ajuste fiscal de 60.000 millones de dólares para limitar el elevado déficit y una deuda pública récord.

Además, los franceses deben elegir el próximo año el sucesor del presidente centroderechista Emmanuel Macron. La ultraderechista Marine Le Pen, favorita en los sondeos, acusó al mandatario actual de colocarse «siempre del lado de quienes atacan a la policía».

Detenciones por las protestas en Francia

Según el Ministerio del Interior, la policía ha efectuado más de 6.600 detenciones, en su mayoría de menores de 18 años, desde que las protestas se intensificaron la semana pasada, incluyendo 488 personas detenidas durante las manifestaciones nacionales del martes.

El movimiento que exige mayores fondos y más profesores sustitutos para las escuelas comenzó en un instituto de la región de París a mediados de septiembre.

En medio de una creciente indignación, el ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció el miércoles que el modelo de granada aturdidora sospechoso de haber mutilado a un adolescente en Lens ya no se utilizará contra estudiantes de secundaria, dada, según dijo, la «fuerte posibilidad» de que un arma de este tipo estuviera implicada en la amputación de la mano del alumno.