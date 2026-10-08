Estados Unidos ejecutó a un preso con una inyección letal tras el fallido intento de Christa Pike

El Estado de Texas ejecutó este miércoles a Jamaal Howard, de 46 años, un preso que recibió una inyección letal en la cárcel estatal de Huntsville. Fue la primera ejecución en Estados Unidos desde el fallido procedimiento con Christa Pike en Tennessee.

Howard fue declarado muerto a las 20.03 hora local, después de recibir una dosis de pentobarbital. Se trata del mismo fármaco utilizado en el procedimiento de Pike, que sobrevivió al intento de ejecución. Según informaron agencias internacionales, la defensa del condenado había pedido suspender la pena por el antecedente de Pike.

Cuestionamientos por el caso reciente de Christa Pike

Los abogados de Howard argumentaron ante la Justicia que la calidad de los fármacos utilizados por Texas podía generar riesgos similares a los registrados en Tennessee. Los tribunales rechazaron los recursos y permitieron que la ejecución continuara.

La semana pasada, Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a un intento de ejecución después de recibir dos dosis de pentobarbital. Su equipo legal sostuvo que durante el procedimiento hubo dificultades para colocar las vías intravenosas.

Según la defensa de Pike, parte del pentobarbital habría ingresado en los tejidos en lugar de llegar al torrente sanguíneo. La mujer recuperó la conciencia casi seis días después del intento de ejecución y continúa hospitalizada.

Su abogado, Randy Spivey, explicó que Pike se encuentra “enojada y confundida”. Según relató, las primeras palabras que pronunció al recuperar la conciencia fueron “¿Dónde estoy?” y “¿Quién sos?”.

Jamaal Howard fue condenado por un asesinato cometido durante un robo en Texas

Howard fue condenado a muerte por el asesinato de Vickie Swartout, de 42 años, durante el robo de comercio en Silsbee, una localidad rural ubicada a unos 160 kilómetros al noreste de Houston.

El crimen ocurrió en el año 2000, cuando Howard tenía 20 años. De acuerdo con los registros judiciales, robó 114 dólares y un paquete de cigarrillos del comercio de Swartout antes de cometer el asesinato.

Antes de recibir la inyección letal, Howard tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. El condenado se disculpó con los familiares de la víctima, que seguían el procedimiento desde una ventana ubicada a pocos metros de la cámara de ejecución.

“Espero que acepten mis disculpas y que me perdonen”, dijo Howard. “Lamento lo sucedido. Espero que algún día puedan perdonarme”, agregó antes de que comenzara la inyección.

Sus abogados también habían planteado que Howard tenía una discapacidad intelectual, pero los tribunales estatales y el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazaron los últimos recursos. Con su ejecución, se convirtió en el séptimo hombre ejecutado en Texas durante 2026 y en el número 30 en todo el país.