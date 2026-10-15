Musk llamó a Zelenski a dejar el poder en Ucrania en medio de la creciente tensión con Estados Unidos

El multimillonario Elon Musk exigió la dimisión del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y responsabilizó a la Casa Blanca por las restricciones en el servicio de satélites que utiliza Kiev, una herramienta clave para neutralizar los ataques con proyectiles rusos.

Por su parte, el presidente ucraniano instó este jueves a Estados Unidos a no posicionarse del lado del «agresor» en el conflicto iniciado tras la invasión de hace más de cuatro años.

«Necesitamos HONESTIDAD de nuestros socios sobre esta guerra: es importante que todos, en Estados Unidos, se pongan no del lado del agresor, sino del lado de nuestros esfuerzos por proteger vidas, poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad», escribió Zelenski en X, utilizando mayúsculas al estilo característico de Donald Trump.

En medio de una creciente tensión política, las palabras del magnate se alinearon con las del expresidente estadounidense, quien días atrás también sugirió un cambio de liderazgo en Kiev. «Es hora de que Zelenski se vaya», publicó en redes el fundador de SpaceX, advirtiendo que la «masacre continuará» si el líder ucraniano no da un paso al costado.

La controversia escala debido al papel decisivo de la constelación satelital en el frente. Ucrania denunció trabas en la conectividad de Starshield -destinado al uso militar y fundamental para el despliegue de drones y defensa antiaérea-, lo que además encendió alarmas sobre el verdadero respaldo de Washington.

Frente a los reclamos, Musk se desligó de las restricciones impuestas al sistema: «Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno estadounidense y están bajo su control. Cualquier limitación de ancho de banda o de uso la decide el ejército y, en última instancia, el presidente de Estados Unidos», argumentó ante sus seguidores.

Previamente, Zelenski había advertido sobre las graves consecuencias operativas del bloqueo en el servicio. «Habrá muertos si continúan los ataques y el sistema no funciona. Espero sinceramente que se trate de un error», concluyó el mandatario al pedir la urgente restitución de la señal.

«Inadmisible»

A pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, Trump enfrenta una crisis energética y presiona fuertemente a Ucrania para que cese sus ataques a instalaciones petroleras rusas.

Además, anunció recientemente un acuerdo con Moscú para importar gasóleo y contener los precios.

Un alto cargo ucraniano, que habló bajo anonimato con la AFP, reveló el miércoles que Estados Unidos amenazó con interrumpir el intercambio de inteligencia si Kiev no detiene los bombardeos contra las refinerías en Rusia.

Ante esto, la oposición demócrata en el Congreso estadounidense denunció las restricciones de acceso a redes satelitales impuestas al gobierno ucraniano.

«Es inadmisible limitar el acceso de Ucrania a Starlink y Starshield mientras el país sufre ataques con misiles balísticos y drones», señalaron en X los demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, agregando: «Trump toma una decisión que beneficia directamente a Putin en la masacre de civiles ucranianos».

Ataque a refinería rusa

Jeanne Shaheen, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, añadió que «el Pentágono también está obligado a informar al Congreso si suspende o reduce el intercambio de información con Ucrania».

En el frente militar, Rusia acusó a Kiev de provocar un incendio este jueves de madrugada tras atacar una refinería de petróleo en Riazán, a unos 180 kilómetros al sur de Moscú.

La incursión se produjo luego de que Zelenski declarara al periódico británico Financial Times que reanudarían los objetivos contra estas instalaciones rusas.

Días antes, Trump había sorprendido al anunciar un «alto el fuego energético» en la guerra. Aunque Ucrania apoyó la iniciativa, Moscú guardó silencio y esta semana bombardeó plantas eléctricas enemigas, dejando a cientos de miles de personas sin luz, según denunció Kiev.