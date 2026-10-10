Ucrania bombardeó una terminal petrolera rusa y Trump pidió que Zelenski deje la presidencia: «Sugiero un líder que pueda negociar»

Ucrania atacó una terminal petrolera rusa en la región de Rostov durante la noche, pocas horas después de que Donald Trump y Vladimir Putin anunciaran un acuerdo para incrementar el suministro de diésel. Tras la ofensiva, el presidente estadounidense reclamó que Volodímir Zelenski deje el cargo y cuestionó su capacidad para negociar el fin de la guerra.

Según informaron agencias internacionales, el ataque provocó un incendio en la terminal Yug Rusi, ubicada en Rostov del Don. La instalación almacena y bombea combustible procedente de la refinería Neftezhajinsk, un complejo que ya había sido atacado por drones ucranianos el 9 de julio.

El ataque de Ucrania a la terminal petrolera rusa y sus consecuencias en Rostov

La ofensiva formó parte de una operación con más de 100 drones ucranianos, de acuerdo con los reportes difundidos. El gobernador de Rostov, Yuri Slusar, informó que también resultó dañado un puente ferroviario y que el tránsito de trenes quedó interrumpido por las tareas de emergencia.

Las autoridades locales reportaron seis personas heridas y daños en edificios y viviendas. También se registró un incendio en una construcción de la localidad de Bataisk y ataques contra dos buques en el mar de Azov, sin víctimas confirmadas en estos últimos incidentes.

El bombardeo se produjo después de que Trump anunciara un acuerdo de suministro de combustible con Putin. Según el mandatario estadounidense, Rusia entregaría más de 300 mil toneladas de diésel de inmediato, otras 500 mil toneladas durante noviembre y un millón de toneladas adicionales posteriormente.

La decisión se conoció en un contexto de escasez de combustible en Rusia, atribuida en parte a los ataques ucranianos contra refinerías. En los últimos meses, las dificultades de abastecimiento provocaron largas filas en estaciones de servicio de distintas regiones del país.

Trump exigió un nuevo presidente en Ucrania y cuestionó a Zelenski por la guerra

Tras el ataque, Trump criticó duramente a Zelenski y sostuvo que Ucrania necesita un dirigente dispuesto a alcanzar un acuerdo con Moscú. “Creo que ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar”, declaró ante la prensa.

El mandatario estadounidense también acusó al presidente ucraniano de perjudicar a Estados Unidos y a otros países con los ataques contra instalaciones petroleras rusas. “Zelenski ‘quiere crear problemas para Estados Unidos y el mundo entero’”, afirmó.

La ley marcial en Ucrania impide elecciones y Trump insiste en negociar con Rusia

El presidente estadounidense insistió en que Zelenski tuvo oportunidades para alcanzar un entendimiento con Moscú. “Zelenski podría haber puesto fin a esta guerra muchas veces. Muchas muchas veces. Y decide no hacerlo”, afirmó. Además, reclamó que Ucrania elija un nuevo dirigente capaz de negociar.

Las declaraciones se produjeron después de que Zelenski cuestionara la falta de voluntad de Estados Unidos para ayudar a Ucrania frente a Rusia. El mandato presidencial del líder ucraniano tenía como fecha de finalización el 20 de mayo de 2024, pero la ley marcial vigente impide celebrar elecciones durante el período de guerra.