Tragedia en Pakistán: se derrumbó el techo de una escuela y hay 35 muertos

El techo de una escuela privada se derrumbó este jueves en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, causando la muerte de al menos 34 niños y un maestro, e hiriendo a más de 50 personas en el incidente más mortífero de este tipo en el país, según informaron las autoridades y un funcionario del hospital.

Los niños fallecidos o heridos en la escuela Al-Khair tenían entre 6 y 12 años, siendo el mayor de 14, según informó Mohammad Asim, portavoz del Hospital Lady Reading. Algunos de los heridos se encontraban en estado crítico. El hospital declaró el estado de emergencia mientras el personal médico atendía a los heridos.

Derrumbe en Pakistán: rescate en la escuela

Horas después del derrumbe en Peshawar, la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, el portavoz de los servicios de emergencia, Bilal Faizi, dijo que todas las personas atrapadas bajo los escombros habían sido rescatadas y que los equipos habían retirado los restos.

Los techos de dos aulas se derrumbaron cuando niños de segundo y tercer grado se encontraban dentro con sus maestros, consignó AFP. Faizi indicó que las ambulancias y el personal de gestión de desastres llegaron desde un centro cercano a los cinco minutos de haber sido alertados.

Según indicó, cerca de 100 rescatistas se unieron a la operación. Padres angustiados y afligidos intentaban ayudar cuando llegaron los equipos de rescate, relató Faizi. Atribuyó a la rápida evacuación el haber salvado al menos 40 vidas. Más de una docena de niños sufrieron heridas leves, añadió.

Los derrumbes de edificios son frecuentes en Pakistán , donde las normas de construcción a menudo no se cumplen. Muchas estructuras se construyen con materiales de baja calidad y las normas de seguridad se ignoran con frecuencia para reducir costos.

Una profesora dijo que se sentía como si el cielo se hubiera caído

Mientras el dolor se apoderaba del vecindario, los anuncios transmitidos por los altavoces de la mezquita instaban a los residentes a asistir a las oraciones fúnebres masivas por los fallecidos en el cercano cementerio Rehman Baba.

Los residentes dijeron que la mayoría de los niños fallecidos vivían en el barrio de Dir Colony, donde se encuentra la escuela, lo que les dejó sin saber a qué familia en duelo visitar primero para ofrecer sus condolencias.

Mahwish Zaman, una maestra herida que habló desde la cama del hospital, dijo que la escuela tenía aproximadamente 1200 alumnos matriculados desde preescolar hasta quinto grado. Contó que estaba en su aula cuando el techo se derrumbó y sintió como si el cielo se le viniera abajo. Recuperó la consciencia en el hospital.

El gobernador de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, lamentó el derrumbe y solicitó un informe a las autoridades competentes sobre la causa. Asimismo, ordenó a los funcionarios que brindaran la mejor atención médica posible a los niños heridos.

Según testigos, los residentes fueron de los primeros en llegar a la escuela, ubicada en un barrio densamente poblado del centro de Peshawar. Los equipos de rescate llegaron a los pocos minutos de ser alertados, según los relatos desde el lugar de los hechos.

Un residente, Samiullah Khan, contó que acudió rápidamente a la escuela tras enterarse del derrumbe y ayudó a rescatar a tres niñas. Khan explicó que su hijo, alumno de la escuela, sobrevivió porque había salido de su aula para beber agua.

Otro residente, Mohammad Khan, relató que los rescatistas retiraron cuidadosamente los escombros, intentando llegar hasta los niños y el personal que temían que estuvieran atrapados bajo el techo derrumbado. Fuera de la escuela y en el hospital público Lady Reading, padres angustiados buscaban información sobre sus hijos, sin saber si habían sobrevivido.

Las autoridades expresan sus condolencias y prometen realizar investigaciones

El jefe de policía de Peshawar, Saeed Ahmed, informó que el propietario de la escuela había sido arrestado. Añadió que el edificio presentaba debilidades estructurales. Sin embargo, tras su arresto, el propietario, Mohammad Khan, atribuyó el debilitamiento de uno de los tejados a las lluvias de esta semana, según la policía, que indicó que la investigación aún continúa.

El gobierno provincial informó que se ha formado un comité para investigar la causa del derrumbe del techo del edificio de tres pisos.

La portavoz del gobierno provincial, Samar Haroon Bilour, elogió a los rescatistas por su rápida respuesta. Afirmó que el gobierno está utilizando todos los recursos disponibles para poner a salvo a las personas atrapadas bajo los escombros.

En Islamabad, el presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif expresaron su pesar por los fallecimientos y ofrecieron sus condolencias a las familias afectadas en comunicados separados.

“Toda la nación comparte el dolor de las familias afectadas en este momento de tristeza”, dijo Zardari.

También pidió una investigación exhaustiva sobre el derrumbe e hizo hincapié en la necesidad de garantizar que los edificios escolares cumplan con las normas de seguridad para prevenir tragedias similares.

En julio, el techo de un centro de tutorías en construcción en Lahore se derrumbó, causando la muerte de cuatro escolares.