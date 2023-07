Ucrania: La bomba latente que implantó Rusia

La sexta parte del territorio de Ucrania está minada por los soldados del ejército ruso según datos de la Asociación de Zapadores de Ucrania. Esta asociación ha calculado que en este momento en Ucrania el territorio minado es de una superficie de más de 82 mil kilómetros cuadrados.

A partir del 24 de febrero, los soldados del ejército de Rusia comenzaron a hacer explotar la tierra ucraniana. Según estimaciones no especificadas, se deberá limpiar alrededor de 1/6 del territorio, esto es más de 82,5 mil kilómetros cuadrados. Las áreas potencialmente más peligrosas se muestran en el mapa. Están ubicados en el sur del país, en áreas donde hay muchas grandes empresas industriales, así como en las regiones de Kiev y Chernihiv.

El minado de la Planta Titanio de Crimea

Con este accionar, el Kremlin consuma un chantaje. La Inteligencia de Defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania comentó sobre el minado de la planta química «Crimean Titan» por parte de los soldados del ejército ruso. Si explotaran las minas en la planta de titanio, los humos y vapores que generaría la explosión son altisimamente tóxicos y venenosos, sería un desastre equivalente a la catástrofe de Chernobyl). Una explosión de las minas plantadas en las cercanías de la planta química «Crimean Titan», que se encuentra cerca de Armyansk temporalmente ocupada, es otro chantaje de los invasores rusos. Esta opinión fue expresada por el representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andriy Yusov.

«Rusia continúa con las prácticas terroristas. En este caso, estamos hablando de chantaje, como en el caso de la planta de energía nuclear de Zaporozhye. Chantaje, que tiene como objetivo señalar al mundo entero que «será como queremos, es decir, los rusos se van, hemos robado territorios ucranianos, y ahora negociemos urgentemente el fin de la guerra, o todo será destruido, inundado, volado. En este sentido, debe comprender que no tiene sentido involucrarse en estas provocaciones con terroristas y este chantaje de Putin ya no es no cree y no lo percibe. Ni en términos de chantaje nuclear, ni en sus otras formas”, subrayó Andriy Yusov al aire del canal FREEDOM TV.

Yusov señaló que la seguridad de la planta Titanio de Crimea, otros objetos y la población en los territorios ocupados sólo puede garantizarse mediante su rápida liberación y el regreso del poder legal ucraniano a todas las tierras dentro de las fronteras de 1991. «Esto significa más asistencia a Ucrania y una pronta derrota militar de Rusia, y llevar ante la justicia a los criminales de guerra del régimen de Putin. Pero los rusos realmente están elaborando estos escenarios, pueden ser diferentes, desde poner una empresa fuera de servicio destruyéndola, de modo que sería imposible restaurar su trabajo, o generar desastre provocado por el hombre como resultado de su ataque terrorista. Estamos tratando con un estado terrorista y debemos trabajar en diferentes escenarios”, agregó.

La explosión de las minas plantadas en el territorio de la Planta de Titanio de Crimea podría generar una catástrofe de la escala de la planta de energía nuclear de Chernobyl con lluvia ácida. En la mañana del 2 de junio pasado, el departamento de policía del distrito de Kherson informó que los soldados del ejército ruso planeaban realizar una provocación en la planta química de titanio de Crimea, que se encuentra en el istmo de camino a la Crimea ocupada.

Según el jefe de la Administración Militar Regional de Kherson, Alexander Prokudin, los soldados del ejército ruso colocaron explosivos en el territorio de la planta Titanio de Crimea y el área alrededor está minada.

¿Cuáles serían las consecuencias de una explosión?

Las consecuencias para Ucrania de una explosión en una planta química pueden ser catastróficas, y el área afectada por productos químicos peligrosos puede alcanzar cientos de kilómetros. Alexander Prokudin dijo que una posible explosión, que los rusos podrían organizar, provocaría la liberación de miles de toneladas de sustancias tóxicas a la atmósfera, lo que supondría un peligro mortal para las personas y el medio ambiente.

La Presidente de la Asociación de Profesionales Ambientales, Lyudmila Tsyganok, está de acuerdo con esto. Según ella, a pesar de que Titanio de Crimea era anteriormente el mayor productor de dióxido de titanio en Europa del Este, la empresa también produce otros productos químicos: fertilizantes minerales, ácido sulfúrico, aluminio, sulfatos, vidrio de sodio líquido, sulfato de hierro, entre otros.

«Se trata de una serie de sustancias muy peligrosas. Si el titanio es lo suficientemente pesado (y difícil de transportar por las corrientes de viento), hay otros elementos son más volátiles. Así que el peligro realmente existe”, explicó. La ecologista señaló que la magnitud de este peligro depende de muchos factores: las condiciones climáticas, la fuerza y dirección del viento, así como el momento en que los invasores rusos puedan recurrir a tal provocación.



¿Dónde se encuentra Titanio de Crimea y cuáles son los riesgos?

La empresa está ubicada en el territorio de Crimea, en la parte norte de la península en el istmo de Perekop en la costa de Sivash, junto a la península del Infierno, y cubre un área de 4.785 hectáreas. Está conectado por un ferrocarril de acceso a la estación Vadim del ferrocarril de Odessa. La empresa se encuentra a pocos kilómetros de la región de Kherson.

Hasta el momento, no hay una comprensión clara de cuán grandes podrían ser las consecuencias debido a una posible explosión en el territorio de la planta. En su llamamiento urgente, el jefe de la Administración Estatal Regional de Kherson, Prokudin, dijo que en caso de explosión de la planta, los residentes de Crimea, hasta siete regiones de Ucrania, así como el territorio de Turquía y la Federación Rusa misma, sufrirán las consecuencias.

Al mismo tiempo, Lyudmila Tsyganok dice que en caso de explosión de las minas, y también dependiendo de la dirección del viento, los territorios de las regiones de Kherson, Nikolaev, Odessa y Crimea pueden sufrir. Al mismo tiempo, bajo otros factores, si el viento se dirige hacia el este, entonces la propagación de productos químicos puede llegar al territorio de Zaporozhye, Mariupol, Gorlovka y Kramatorsk. «Por lo tanto, el riesgo es colosal, no sin razón temen una catástrofe ambiental. Incluso grupos individuales de científicos argumentan que esto podría ser un segundo Chernobyl”, agregó.

Valentin Shcherbina, vicepresidente de la Asociación de Profesionales Ambientales Autoridad Pública de Electricidad y Agua, duda que el territorio pueda estar lo suficientemente contaminado como para llegar a Turquía. «Dudo que las concentraciones máximas de estos compuestos alcancen allí (a Turquía) en tales cantidades. Pero la flora y la fauna ucranianas y, en general, todos los seres vivos del sur de Ucrania, por supuesto, lo obtendrán precisamente debido a la migración del agua», cree Shcherbina.

En su opinión, el transporte por agua, en lugar del transporte aéreo, representa una amenaza mayor, ya que las partículas químicas pueden ser demasiado pesadas para ser transportadas a largas distancias. Al mismo tiempo, el ambientalista Tsyganok dice que hay tanques de sedimentación en la planta Titan en Crimea, donde se acumulan desechos de ácido sulfúrico, que es una sustancia tóxica. Este sumidero debe estar constantemente lleno de agua. Si la concentración de agua comienza a disminuir repentinamente (y en caso de accidentes, entendemos cuáles son los riesgos), entonces el anhídrido sulfúrico vuela por el aire”, dice.

La Administración Estatal Regional de Kherson distribuyó un memorando que explica el procedimiento en caso de peligro químico. Según el memorando, en primer lugar, debe proteger sus órganos respiratorios y encontrar formas de proteger la piel. Después de eso, si es posible, abandone inmediatamente el área de contaminación química. Si esto no es posible, debe sellar inmediatamente los signos de envenenamiento con productos químicos peligrosos pueden tener una manifestación diferente. Los síntomas principales incluyen dolor de garganta, secreción nasal, tos y, a veces, reacciones alérgicas. Al mismo tiempo, los vapores venenosos pueden provocar convulsiones, pérdida del conocimiento, así como la muerte por paro cardíaco y parálisis.

Según Lyudmila Tsyganok, las consecuencias de inhalar este veneno pueden provocar calvicie, pérdida parcial de la visión, entre otras. Además de las personas, los compuestos ácidos pueden causar daños a la naturaleza que los rodea. “Posible pérdida de cultivos, donde caen estas lluvias ácidas. Estas sustancias, combinadas con la humedad, forman inmediatamente lluvia ácida… Puede aparecer ganado muerto, pájaros. Son reacciones instantáneas del medio ambiente, por las cuales una persona puede entender que ha ocurrido un desastre ecológico, explicó.

Tsyganok también aporta que el agua puede transportar sustancias químicas peligrosas y hacerse sentir durante muchos años. «Puede ser un período bastante largo, porque todo puede depender de la escala, el área del daño y si, por ejemplo, los tanques de sedimentación explotan, será mucho más grave que si solo hay un escape peligroso. sustancias al aire. Es difícil decirlo hipotéticamente, pero el puntaje puede continuar durante décadas, agregó.

Al mismo tiempo, el ambientalista Valentin Shcherbina comentó brevemente sobre las consecuencias de tal accidente: “Será un desastre ecológico, y en una escala bastante grave”.



Cómo entender que ocurrió un accidente en el Titanio de Crimea

Lyudmila Tsyganok dice que la primera señal de que ha ocurrido una catástrofe puede ser no solo la reacción del cuerpo, sino también los cambios en el medio ambiente. «Puede haber oscuridad alrededor. Todas estas sustancias peligrosas pueden oxidar la superficie del suelo o de los automóviles. Las hojas de arbustos y árboles, especialmente los jóvenes, también pueden volverse amarillas repentinamente. Habrá un olor a ácido”, se explicó.

La ecologista dice que las nubes con compuestos químicos, es decir, las nubes de óxido, también pueden ser peligrosas porque están asociadas al dióxido de azufre. «Es una sustancia que, al interactuar con el agua, forma ácido sulfúrico. Es decir, es una sustancia volátil, pero como de costumbre, las personas actúan: toman toallitas húmedas o máscaras, y al interactuar con la humedad, la cantidad mínima de humedad se combina con el gas, y se forma este ácido sulfúrico en particular. No puedes respirar porque es veneno”, dijo Tsyganok.

Cabe señalar que los expertos ambientales como la Administración Militar Regional de Kherson instaron a mantener la calma y no sucumbir ante el intento de Rusia de socavar a la sociedad recurriendo a este tipo de provocaciones. En cualquiera de los casos, la Administración Militar Regional de Kherson instó a dar seguimiento a nuevos anuncios de las autoridades regionales y nacionales que se relacionen con este tema.

Recordemos que los primeros informes sobre el minado de la planta Titan en Armyansk aparecieron el 31 de mayo, cuando el movimiento partidista Atesh informó al respecto. En 2018, Rusia ya recurrió a las provocaciones de un desastre ambiental en la planta Titanio de Crimea. Luego, la empresa liberó sustancias peligrosas, como resultado de lo cual se llevaron a casi 550 niños y adultos de los distritos de Kalanchatsky y Chaplinsky de la región de Kherson para su rehabilitación.

Uno de los signos del lanzamiento fue el hecho de que todos los objetos de metal en las casas de Armyansk estaban cubiertos de óxido pegajoso, sobre lo que los expertos también advierten esta vez. Además, 61 guardias fronterizos ucranianos sufrieron intoxicación química en la frontera administrativa con la península temporalmente ocupada. habitación en la que se encuentra cerrando ventanas, chimeneas, escotillas de ventilación y grietas en los marcos de ventanas y puertas.

Para acceder a la nota completa ingresar en https://www.elarchivo.com/ucrania-la-bomba-latente-que-implanto-rusia-n5326216