Una fotógrafa del Washington Post está internada tras una golpiza de colonos israelíes en Cisjordania

La fotoperiodista estadounidense Heidi Levine, del diario The Washington Post, fue hospitalizada este viernes tras ser golpeada por colonos israelíes en Cisjordania ocupada. En el mismo ataque, cerca de Ramala, también resultaron heridos dos palestinos.



La agresión ocurrió en los olivares de Abu Falah, durante la cosecha de aceitunas. Según informó el medio estadounidense, Levine llevaba un chaleco que la identificaba como prensa cuando fue derribada, golpeada varias veces y despojada de sus cámaras y su teléfono celular.

Ataque a una fotógrafa del Washington Post durante la cosecha de aceitunas en Cisjordania

De acuerdo con los reportes, decenas de colonos israelíes descendieron desde un asentamiento cercano al pueblo de Abu Falah. Lanzaron piedras con gomeras, incendiaron olivares palestinos y persiguieron a un grupo de periodistas que se encontraba en el lugar.

Levine fue derribada y golpeada en reiteradas ocasiones. Los agresores también le quitaron sus cámaras y su teléfono celular. La fotoperiodista quedó internada en un hospital de Ramala, según la información difundida por el diario estadounidense.

Otros dos palestinos heridos y vehículos incendiados durante ataques de colonos israelíes en Cisjordania

Los episodios se produjeron en una jornada de ataques contra recolectores de aceitunas en distintos puntos de Cisjordania.

En la localidad de Turmusaya, cerca de Ramala, unos 20 colonos ingresaron alrededor de las 7.45 a tierras palestinas e impidieron que dos familias cosecharan sus olivos. Según Yaser Alkam, portavoz municipal citado por la agencia EFE, dos vecinos sufrieron heridas graves y tres vehículos fueron incendiados.

Alkam relató que los agresores llevaban combustible, golpearon a los habitantes y prendieron fuego a los autos. También señaló que el Ejército israelí llegó aproximadamente media hora después, cuando la situación se había calmado, y ordenó que todos abandonaran el lugar.

Uno de los heridos en Turmusaya tiene doble nacionalidad estadounidense y palestina. Imágenes difundidas por el gobierno local mostraron al hombre con la camiseta ensangrentada y heridas visibles en la cabeza y una pierna, que habrían sido provocadas con un palo con clavos.

Netanyahu cuestionó el ataque a la fotógrafa y la oposición reclamó medidas contra los colonos

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuestionó los reportes sobre la agresión a Levine y sostuvo que todavía había dudas sobre cómo comenzaron los enfrentamientos. En un comunicado, mencionó un supuesto choque entre cerca de 200 árabes y activistas de izquierda y unos 40 jóvenes israelíes.

Dirigentes de la oposición israelí reclamaron medidas contra los responsables y algunos calificaron a los agresores como “terroristas judíos”.