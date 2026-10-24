Milei cruzó a Lula por sus dichos sobre la Argentina: “Ladrón y mentiroso”

El presidente Javier Milei respondió a las críticas de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el último debate presidencial de Brasil y lo calificó de “ladrón y mentiroso”. El mandatario argentino cuestionó las declaraciones sobre la pobreza y el consumo de carne de burro en el país, que Lula utilizó para criticar el modelo económico libertario.

“Ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso”, escribió Milei en la red social X.

Qué dijo Lula sobre la Argentina en el debate

Durante el debate presidencial del viernes, Lula tomó la situación económica argentina como argumento para cuestionar las propuestas de Flávio Bolsonaro, su rival en el balotaje.

“En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei”, afirmó el presidente brasileño al dirigirse al senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El comentario generó una nueva reacción de Milei, quien viene respaldando públicamente la candidatura de Flávio Bolsonaro y cuestionando la gestión del Partido de los Trabajadores (PT).

La polémica por la carne de burro en Argentina

La referencia de Lula al consumo de carne de burro remite a una polémica que se instaló en abril pasado, cuando un carnicero de Chubut comenzó a ofrecer ese producto como alternativa a la carne vacuna.

La iniciativa se desarrolló en la zona de Trelew, donde el kilo se comercializó a $7.500. El episodio tuvo repercusión pública en medio de la discusión sobre el costo de los alimentos y el poder adquisitivo de los argentinos.

Milei también había cuestionado a Lula por el balotaje

El nuevo cruce se suma a otras declaraciones del presidente argentino sobre las elecciones brasileñas. Esta semana, Milei advirtió sobre un posible fraude electoral en el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro.

“Espero que el último truco no incluya robarse la elección”, había escrito el mandatario argentino en redes sociales. También cuestionó a Lula por sus declaraciones sobre las mujeres y lo calificó de “machirulo”, en referencia a sus comentarios sobre las tareas domésticas y la reducción de la semana laboral.

La segunda vuelta electoral brasileña enfrenta a Lula, del Partido de los Trabajadores, con Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, en una campaña marcada por las discusiones económicas y los cruces entre ambos espacios políticos.