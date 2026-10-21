Parte el primer cargamento: Rusia enviará 40 mil toneladas de diésel a Estados Unidos tras el acuerdo entre Trump y Putin

Rusia enviará este jueves un primer cargamento de 40 mil toneladas de diésel a Estados Unidos, tras las conversaciones entre Donald Trump y Vladímir Putin. El anuncio fue realizado por el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, quien anticipó que el envío será el primero de una serie de entregas.

Según informó la agencia estatal TASS, los contratos comerciales entre empresas de ambos países están en la etapa final de firma. Moscú prevé ampliar los suministros en octubre, noviembre y diciembre, aunque los volúmenes dependerán de la capacidad de producción de las refinerías rusas.

Rusia prevé aumentar los envíos de diésel a Estados Unidos durante los próximos meses

El Gobierno ruso proyecta habilitar 300 mil toneladas en octubre, 500 mil en noviembre y un millón en diciembre. La cantidad de combustible que podrá exportar dependerá de la recuperación de la actividad en las plantas de refinación.

Novak aclaró que Moscú no restablecerá de inmediato todos sus volúmenes habituales de exportación. La demanda estadounidense tendrá prioridad en esta primera etapa, por lo que la disponibilidad de diésel para otros mercados estará sujeta a la producción adicional.

Trump defiende el acuerdo energético con Rusia ante la presión sobre los precios del combustible

Trump había anunciado que Rusia suministraría más de 300.000 toneladas de diésel de forma inmediata, seguidas por otros cargamentos en noviembre y diciembre. El mandatario presentó el entendimiento como una medida para aliviar los precios del combustible, afectados por la guerra en Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

La autorización temporal del Departamento del Tesoro estadounidense permite determinadas operaciones vinculadas al diésel ruso hasta abril de 2027. Sin embargo, todavía no se informaron los términos financieros, las empresas participantes ni la distribución exacta de los cargamentos.

Ucrania cuestiona las exportaciones de diésel ruso por su impacto en la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, criticó el acuerdo y advirtió que los ingresos de las ventas de combustible podrían fortalecer las finanzas del Kremlin. “El acuerdo sobre diésel no será suficiente para compensar el impacto del estrecho de Ormuz en los mercados globales, pero pondrá más dinero directamente en el bolsillo de Putin para financiar esta guerra”, declaró.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también cuestionó la decisión. Desde Moscú, las autoridades defendieron la reanudación de las exportaciones, que consideran una oportunidad para incrementar el procesamiento de crudo. La partida del primer buque permitirá avanzar con la implementación del acuerdo, cuyos detalles comerciales todavía no fueron divulgados.