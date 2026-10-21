Crece la tensión en Francia: fracasó la reunión con Sébastien Lecornu y líder sindical llamó a «subir de nivel» las protestas

La líder del sindicato CGT, Sophie Binet, llamó este miércoles a «subir de nivel» las protestas sociales en Francia con una huelga el 5 de noviembre, tras una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, sin respuestas a las reivindicaciones. En varias ciudades se aplica un toque de queda nocturno.

El país europeo vivió el sábado algunos de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, en los márgenes de multitudinarias manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y para reclamar mejores condiciones educativas.

Reunión del Gobierno con sindicatos en Francia

Bajo presión para responder al malestar social, el primer ministro convocó a los principales sindicatos para una reunión este miércoles. Según Binet, no anunció «ninguna medida» para responder a las reivindicaciones de los trabajadores y de los estudiantes.

«Ha llegado el momento de subir de nivel la movilización, la huelga debe tomar el relevo«, agregó, en referencia a la jornada de manifestación y paros que los principales sindicatos convocaron a inicios de octubre para el 5 de noviembre.

«La mejor manera de calmar las manifestaciones es tener unas primeras medidas que apacigüen la rabia y eso, hoy por hoy, no lo tenemos», abundó el líder del sindicato CFTC, Cyril Chabanier, que precisó que Lecornu «abrió la puerta» a discutir del salario mínimo.

A seis meses de la elección presidencial para elegir al sucesor del centroderechista Emmanuel Macron, el poder adquisitivo es una de las principales preocupaciones de los franceses, sobre todo desde el aumento del combustible desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Pero una respuesta política que implique un aumento del gasto público se anuncia complicada, máxime cuando el gobierno, en minoría en el Parlamento, busca adoptar un importante ajuste fiscal en 2027 para sanear las arcas públicas y tranquilizar a los mercados.

Para este sábado hay anunciada un protesta y Lecornu ya anticipó que habrá un despliegue policial «masivo».

Emmanuel Macron criticó los dichos sobre las protestas en Francia

Macron denunció este miércoles los «comentarios inaceptables» y «estúpidos» sobre los disturbios ocurridos el fin de semana por parte de dirigentes extranjeros, que «hacen campaña a costa» de Francia.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y dirigentes, como el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o líderes ultraderechistas en Europa se pronunciaron al respecto.

Trump aseguró el martes que Francia está siendo «conquistada, saqueada y reducida a cenizas por migrantes, yihadistas y comunistas», mientras que Netanyahu estimó que el país europeo es un refugio del «islamismo extremista».

Ambos enfrentan elecciones legislativas clave en las próximas semanas.