Rusia liberó a un preso estadounidense: estuvo señalado por operar como mercenario en Ucrania

Hubbard es el segundo estadounidense liberado por Rusia en 2026, tras la liberación en agosto del veterano de la infantería de Marina Robert Gilman (Foto: AP)

Rusia liberó este miércoles 21 de octubre al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, quien llevaba más de cuatro años encarcelado bajo acusaciones de combatir en Ucrania, en un acuerdo concretado durante la visita del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

El acuerdo para la libertad de Stephen Hubbard, un exmaestro de 74 años originario de Michigan, se concretó en paralelo a la visita oficial a San Petersburgo. El medio internacional Associated Press News informó que diplomáticos estadounidenses mantuvieron encuentros políticos con altos funcionarios del Kremlin.

La liberación fue anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump a través de una publicación en redes sociales. Según indicó el mandatario, la medida fue solicitada directamente a Vladímir Putin durante una llamada telefónica reciente y se logró sin necesidad de que Washington realizara ningún intercambio de prisioneros.

Hubbard había sido condenado a casi siete años de prisión en un juicio a puerta cerrada celebrado en 2024. Los tribunales rusos lo acusaron de haber firmado un contrato como mercenario con el ejército ucraniano tras el inicio del conflicto en febrero de 2022, una imputación que el gobierno de Estados Unidos rechazó al designarlo formalmente como un detenido injusto.

Cómo fueron los acercamientos bilaterales para la liberación de Stephen Hubbard

La llegada de Witkoff a territorio ruso se enmarca en los intentos de la administración estadounidense por destrabar las negociaciones en torno a la guerra en Ucrania. El emisario aprovechó su paso por San Petersburgo para agradecer personalmente al mandatario ruso y calificarlo de humanitario por el gesto con el ciudadano liberado.

Kirill Dmitriev (derecha) recibe al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en el aeropuerto internacional de San Petersburgo, Rusia (Foto: AP)

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que la excarcelación respondió a consideraciones humanitarias tras ser planteada de manera reiterada por la parte norteamericana. Asimismo, el funcionario ruso destacó que los contactos regulares entre las agencias de inteligencia de ambos países se mantienen activos.

Este movimiento diplomático se produce en un momento de reconfiguración en los vínculos bilaterales, marcado por medidas recientes de la administración Trump que han beneficiado a Moscú. Entre ellas destacan la exención de sanciones derivadas de legislaciones de apoyo a Ucrania y gestiones vinculadas al suministro energético.

Las repercusiones de la liberación: qué otros casos quedan pendientes

El regreso de Hubbard representa el segundo caso de liberación de un ciudadano estadounidense en aproximadamente dos meses, luego de que en agosto pasado recuperara la libertad el exinfante de marina Robert Gilman. Pese al acuerdo, organizaciones de derechos humanos y familiares recordaron que todavía quedan varios ciudadanos estadounidenses encarcelados en prisiones rusas.

Agrupaciones especializadas en la asistencia a rehenes y detenidos en el extranjero expresaron alivio por el retorno de Hubbard, aunque manifestaron su preocupación por la situación de otros prisioneros que enfrentan condiciones críticas de salud y encierro. Activistas y allegados insistieron en la necesidad de mantener gestiones diplomáticas para lograr nuevas liberaciones.