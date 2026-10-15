«Pasó bien la noche»: el papa León XIV se recupera de la cirugía por cáncer, los detalles de su estado de salud

El Vaticano bajó el nivel de alerta y confirmó este jueves que el papa León XIV avanza de manera muy favorable en su recuperación. Tras la intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli, donde el martes le extirparon un tumor maligno del pulmón, la Santa Sede aseguró que el pontífice descansó sin complicaciones y ya retomó parte de su rutina dentro de la habitación.

«El Papa ha pasado bien la noche en el hospital. Se ha levantado y ha desayunado», detalló el breve pero contundente comunicado difundido por el equipo de comunicación papal.

Lejos de mostrar debilidad, desde los pasillos del Gemelli filtraron un dato que evidencia la vitalidad del pontífice de 71 años: el miércoles ofició una misa privada en una sala especialmente habilitada en su suite del décimo piso.

Radiografías, estudios oncológicos y reposo

Los médicos a cargo del líder de la Iglesia Católica destacaron que tanto las radiografías de tórax como los análisis de sangre postoperatorios muestran una «evolución normal». Pese al optimismo, los controles continúan para definir el alcance del diagnóstico.

Los datos clave del cuadro médico:

La cirugía: los especialistas lograron extraer la totalidad del lóbulo inferior del pulmón derecho .

los especialistas lograron extraer la totalidad del . Estudios clave: actualmente le realizan pruebas oncológicas de rigor para determinar el estadio exacto de la enfermedad y descartar metástasis.

actualmente le realizan pruebas oncológicas de rigor para determinar el estadio exacto de la enfermedad y descartar metástasis. El pronóstico: es considerado altamente favorable gracias a la remoción completa de la zona afectada.

es considerado altamente favorable gracias a la remoción completa de la zona afectada. Aislamiento preventivo: el reposo demandará al menos una semana en la clínica. Todas sus audiencias fueron canceladas hasta el 20 de octubre.

El alto el fuego de Donald Trump

El avance en la recuperación de León XIV generó reacciones en la primera línea de la geopolítica. El dato de color de la jornada lo aportó el presidente estadounidense, Donald Trump, quien mantiene un feroz y público enfrentamiento con el Papa por las críticas del Vaticano a la guerra en Irán.

Tras finalizar un acto partidario en Arizona, el líder republicano bajó las armas y le envió un mensaje de acercamiento: «Tener cáncer siempre es algo grave, pero el pronóstico parece bueno. Solo quiero desearle lo mejor. Que se recupere pronto».