Cipolletti busca diseñar un nuevo bolardo urbano y habrá premios de hasta $2 millones: cómo participar
La convocatoria está abierta al público en general y recibirá propuestas hasta el 6 de noviembre. El primer premio será de $2 millones y el diseño elegido podrá convertirse en una pieza real del mobiliario urbano.
Cipolletti lanzó un concurso abierto para diseñar un nuevo elemento de mobiliario urbano que represente la identidad de la ciudad y del Alto Valle. La convocatoria está dirigida a estudiantes, profesionales, artistas y al público en general. Hay tiempo para presentar propuestas hasta el 6 de noviembre y se repartirán $3,5 millones en premios.
La iniciativa es impulsada por Cimalco Patagonia junto con la Municipalidad de Cipolletti, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Universidad de Flores (UFLO), en el marco de los 123 años de la ciudad.
El objetivo es que una idea inspirada en la historia, el paisaje y la producción regional pueda convertirse en una pieza concreta del espacio público. El diseño seleccionado avanzará hacia el desarrollo técnico y la fabricación de un prototipo en hormigón premoldeado, sujeto a su validación técnica y a los acuerdos institucionales correspondientes.
Cómo participar del concurso en Cipolletti
La convocatoria es abierta y gratuita. Pueden participar estudiantes de arquitectura, ingeniería, diseño y carreras afines, además de profesionales, técnicos, artistas, diseñadores y cualquier persona interesada, sin necesidad de contar con un título profesional o matrícula.
Las propuestas podrán presentarse de manera individual o en equipo. Tampoco será obligatorio tener conocimientos de software de diseño asistido por computadora (CAD).
El eje conceptual del concurso es el ADN cipoleño y valletano. Cada participante podrá interpretar libremente los elementos que identifican a la región, desde su historia y su gente hasta el paisaje, la producción y el crecimiento urbano.
Entre los posibles disparadores creativos figuran las chacras, los canales de riego, los ríos, las bardas, el ferrocarril y el patrimonio local. La consigna busca que cada propuesta aporte una mirada propia sobre la identidad de Cipolletti y el Alto Valle.
Las consultas sobre las bases y condiciones podrán enviarse al correo dudasconcurso2026@cimalcopatagonia.com.ar.
Cuándo se conocerán los diseños ganadores
El plazo para participar vence el 6 de noviembre de 2026. Luego, entre el 7 y el 12 de noviembre, el jurado realizará la revisión de admisibilidad, la evaluación técnica y la selección de las propuestas destacadas.
El anuncio y la premiación están previstos para el viernes 13 de noviembre de 2026.
El concurso distinguirá tres propuestas, con premios económicos para cada una:
- Primer premio: $2.000.000, otorgados por Cimalco.
- Segundo puesto: $1.000.000.
- Tercer puesto: $500.000.
La propuesta distinguida avanzará hacia una etapa de desarrollo técnico para evaluar su fabricación en hormigón premoldeado. De esta manera, el certamen busca vincular el diseño con la producción local y la incorporación de nuevas piezas al mobiliario urbano de la ciudad.
Qué es un bolardo urbano y para qué sirve
Un bolardo es un elemento de mobiliario urbano, generalmente vertical y de baja altura, que se utiliza para delimitar espacios y proteger áreas peatonales del tránsito vehicular.
Puede instalarse en veredas, plazas y entornos escolares para evitar que los vehículos invadan sectores destinados a peatones. También permite ordenar accesos a calles peatonales, zonas residenciales y estacionamientos.
Además, estos elementos pueden funcionar como protección frente a impactos en frentes comerciales, cajeros automáticos y monumentos.
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