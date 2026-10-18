Cipolletti busca diseñar un nuevo bolardo urbano y habrá premios de hasta $2 millones: cómo participar

Hay tiempo para presentar propuestas hasta el 6 de noviembre. Gentileza.

Cipolletti lanzó un concurso abierto para diseñar un nuevo elemento de mobiliario urbano que represente la identidad de la ciudad y del Alto Valle. La convocatoria está dirigida a estudiantes, profesionales, artistas y al público en general. Hay tiempo para presentar propuestas hasta el 6 de noviembre y se repartirán $3,5 millones en premios.

La iniciativa es impulsada por Cimalco Patagonia junto con la Municipalidad de Cipolletti, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Universidad de Flores (UFLO), en el marco de los 123 años de la ciudad.

El objetivo es que una idea inspirada en la historia, el paisaje y la producción regional pueda convertirse en una pieza concreta del espacio público. El diseño seleccionado avanzará hacia el desarrollo técnico y la fabricación de un prototipo en hormigón premoldeado, sujeto a su validación técnica y a los acuerdos institucionales correspondientes.

Cómo participar del concurso en Cipolletti

La convocatoria es abierta y gratuita. Pueden participar estudiantes de arquitectura, ingeniería, diseño y carreras afines, además de profesionales, técnicos, artistas, diseñadores y cualquier persona interesada, sin necesidad de contar con un título profesional o matrícula.

Las propuestas podrán presentarse de manera individual o en equipo. Tampoco será obligatorio tener conocimientos de software de diseño asistido por computadora (CAD).

El eje conceptual del concurso es el ADN cipoleño y valletano. Cada participante podrá interpretar libremente los elementos que identifican a la región, desde su historia y su gente hasta el paisaje, la producción y el crecimiento urbano.

Entre los posibles disparadores creativos figuran las chacras, los canales de riego, los ríos, las bardas, el ferrocarril y el patrimonio local. La consigna busca que cada propuesta aporte una mirada propia sobre la identidad de Cipolletti y el Alto Valle.

Las consultas sobre las bases y condiciones podrán enviarse al correo dudasconcurso2026@cimalcopatagonia.com.ar.

Cuándo se conocerán los diseños ganadores

El plazo para participar vence el 6 de noviembre de 2026. Luego, entre el 7 y el 12 de noviembre, el jurado realizará la revisión de admisibilidad, la evaluación técnica y la selección de las propuestas destacadas.

El anuncio y la premiación están previstos para el viernes 13 de noviembre de 2026.

El concurso distinguirá tres propuestas, con premios económicos para cada una:

Primer premio: $2.000.000, otorgados por Cimalco.

$2.000.000, otorgados por Cimalco. Segundo puesto: $1.000.000.

$1.000.000. Tercer puesto: $500.000.

La propuesta distinguida avanzará hacia una etapa de desarrollo técnico para evaluar su fabricación en hormigón premoldeado. De esta manera, el certamen busca vincular el diseño con la producción local y la incorporación de nuevas piezas al mobiliario urbano de la ciudad.

Qué es un bolardo urbano y para qué sirve

Un bolardo es un elemento de mobiliario urbano, generalmente vertical y de baja altura, que se utiliza para delimitar espacios y proteger áreas peatonales del tránsito vehicular.

Puede instalarse en veredas, plazas y entornos escolares para evitar que los vehículos invadan sectores destinados a peatones. También permite ordenar accesos a calles peatonales, zonas residenciales y estacionamientos.

Además, estos elementos pueden funcionar como protección frente a impactos en frentes comerciales, cajeros automáticos y monumentos.