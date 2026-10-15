Cipolletti prepara una obra pluvial millonaria en calle Mengelle para reducir los anegamientos

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.115 millones y apunta a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia en esa zona. Foto: archivo.

El Municipio de Cipolletti licitará la ejecución de un nuevo desagüe pluvial sobre calle Mengelle, en el sector noroeste de la ciudad. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.115 millones y apunta a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia en esa zona.

La contratación incluye la totalidad de la mano de obra y la provisión de los materiales necesarios para ejecutar los trabajos. Según la información municipal, el proyecto prevé la instalación de aproximadamente 485 metros de conductos, entre las calles Mariano Moreno y Lavalle.

La licitación pública se realizará el viernes 23 de octubre a las 10, en el edificio municipal y la obra tendrá un plazo de ejecución previsto de 120 días.

Cómo será la obra pluvial en Mengelle

El conducto tendrá un diámetro de 600 milímetros y se conectará, mediante cámaras de inspección, con la red existente. En el extremo sur, se vinculará con un conducto de 1.000 milímetros ubicado sobre Mariano Moreno, mientras que al norte se conectará con otro de 600 milímetros sobre Lavalle.

Los trabajos incluirán excavaciones, retiro de material y tareas para deprimir la napa freática. También se instalarán caños, se construirán cámaras de inspección y bocas de tormenta, y se ejecutarán conductos de interconexión.

Además, el proyecto contempla la modificación o el corrimiento de redes que interfieran con la obra. Una vez finalizadas las instalaciones, se realizarán tareas de relleno, compactación y perfilado de las calles, junto con la reposición del pavimento en los sectores afectados.

La intervención busca optimizar el drenaje durante las lluvias, reducir los anegamientos y limitar el deterioro de la calzada y de la infraestructura urbana.