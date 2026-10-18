Cipolletti comenzó a recuperar los antiguos monoblocks de más de 40 años: cómo será la restauración

Los trabajos ya se ejecutaron en los planes de vivienda de Bogotá, Caracas y La Paz, y que continuarán próximamente en las 1.200 y 200 Viviendas. Gentileza.

El municipio de Cipolletti puso en marcha un plan integral de mantenimiento y recuperación de antiguos conjuntos habitacionales que presentan problemas de infraestructura y servicios. Las tareas incluyen mejoras en el alumbrado público, mantenimiento de juegos infantiles, desmalezamiento, recambio de tapas de cloacas y reparación de pérdidas de agua.

El intendente Rodrigo Buteler anunció que las intervenciones ya se ejecutaron en los planes de vivienda de Bogotá, Caracas y La Paz, y que continuarán próximamente en las 1.200 y 200 Viviendas.

El objetivo es recuperar los espacios comunes y mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad y convivencia en sectores de la ciudad que acumulan años de deterioro.

Los antiguos monoblocks de Cipolletti con más de 40 años

Los conjuntos habitacionales que forman parte del plan tienen una historia en común: son monoblocks de propiedad horizontal, con viviendas distribuidas en planta baja y uno o dos pisos. Algunos fueron construidos en la década de 1980, como parte de proyectos habitacionales impulsados por el Estado nacional.

Cuando se levantaron, muchos estaban ubicados en los límites de Cipolletti. Con el crecimiento de la ciudad, quedaron integrados a la trama urbana y hoy forman parte de barrios consolidados.

Según explicaron desde el municipio, entre las principales necesidades aparecen las reparaciones en las redes de agua y cloacas, donde se registraron pérdidas y desbordes, además de tareas para mejorar el alumbrado y mantener los sectores compartidos.

Qué trabajos realizará el municipio

El plan contempla distintas tareas de mantenimiento y reparación en los conjuntos habitacionales. Entre ellas se encuentran la renovación del alumbrado público, el acondicionamiento de los juegos infantiles, el desmalezamiento de espacios comunes, el recambio de tapas de cloacas y la reparación de pérdidas de agua.

Buteler sostuvo que hacía muchos años que no se realizaban trabajos de este tipo en algunos de estos barrios y señaló que la intención es dejarlos en mejores condiciones. «Hay que poner en condiciones los planes de vivienda que tienen distintas problemáticas, para que estén lindos, en buenas condiciones y prolijos”, afirmó el intendente.