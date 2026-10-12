Ante el temporal de lluvia, Buteler reorganizó las obras y priorizó las calles de Cipolletti

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, reunió a los responsables de las distintas áreas municipales para reorganizar el plan de obras y servicios frente a las intensas lluvias que afectan a la ciudad. La decisión apunta a concentrar los recursos disponibles en la recuperación de calles, el mantenimiento de desagües y la asistencia a los vecinos de los sectores más comprometidos.

El municipio describió el escenario climático como extraordinario y lo vinculó con el fenómeno de El Niño. Ante las complicaciones provocadas por la acumulación de agua, el barro y el deterioro de las arterias, los equipos municipales mantienen tareas operativas durante las 24 horas.

“Sabemos que estamos atravesando días difíciles y que hay barrios donde las lluvias están generando muchos problemas. Por eso arrancamos la semana reuniendo a todos los equipos, repasando lo que estamos haciendo y reorganizando las prioridades”, afirmó Buteler.

Qué obras priorizará Cipolletti ante el temporal de lluvias

Uno de los principales acuerdos fue reorganizar temporalmente la agenda de Obras Públicas y Servicios Públicos. Durante los próximos días, la mayor parte de los recursos operativos, la maquinaria y el personal se destinarán a reparar calles asfaltadas, nivelar arterias de tierra, limpiar desagües y retirar sedimentos.

Las intervenciones se programarán de acuerdo con las condiciones del suelo y las posibilidades de trabajo que permita el clima. El objetivo es reforzar la presencia de las cuadrillas en los barrios y responder con mayor rapidez a los reclamos de los vecinos.

“Tenemos una agenda de obras muy importante en marcha, pero hoy la prioridad es recuperar las calles, llegar a los barrios más afectados y resolver los problemas que dejaron las lluvias”, sostuvo el intendente.

Buteler aclaró que la reorganización no implica abandonar los proyectos previstos, sino adaptar temporalmente las prioridades municipales a la situación climática. Las obras estructurales de pavimentación, cordón cuneta y desagües pluviales continuarán dentro de la planificación.

Maquinaria y asistencia en los barrios de Cipolletti

Motoniveladoras, camiones, retroexcavadoras y cuadrillas municipales forman parte del operativo desplegado en distintos puntos de Cipolletti. Los equipos trabajan en el acondicionamiento de calles y la limpieza de los sistemas de desagüe, mientras las distintas áreas mantienen el relevamiento de los sectores afectados y la asistencia a las familias que atraviesan mayores dificultades.

El intendente solicitó reforzar la coordinación entre las dependencias, actualizar el registro de los inconvenientes y organizar las intervenciones según las necesidades de cada barrio.

En paralelo, el municipio sostiene su programa de infraestructura urbana, que contempla la ejecución de 700 nuevas cuadras de asfalto, además de obras de cordón cuneta, mejoramiento de calles y ampliación de los sistemas de drenaje pluvial.

La iniciativa busca reducir progresivamente la cantidad de calles de tierra y mejorar las condiciones de circulación y escurrimiento del agua. Según planteó Buteler, cada nueva cuadra pavimentada y cada tramo de cordón cuneta contribuyen a disminuir los problemas que generan el barro y los pozos después de las precipitaciones.

Las obras previstas para desagües

Otro de los ejes de trabajo es el plan de limpieza y mantenimiento de desagües, que contempla intervenciones en el canal Los Milicos, el desagüe ex Roca y distintos sectores de la red pluvial.

A esas tareas se suman proyectos de entubamiento. Entre ellos, se encuentra una obra de aproximadamente 3.300 metros de nuevos desagües en Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas.

También se avanza con el entubamiento sobre calle Salto, una intervención destinada a mejorar el drenaje del sector que forma parte de un proyecto más amplio de infraestructura vial.

La estrategia municipal combina la limpieza periódica de los conductos con nuevas obras de drenaje, pavimentación y cordón cuneta para mejorar el escurrimiento del agua y reducir las complicaciones en los barrios.

Equipos activos durante las 24 horas

Al finalizar la reunión, Buteler pidió mantener la coordinación permanente entre las áreas y sostener el despliegue de maquinaria mientras continúen las dificultades derivadas de las lluvias.

También solicitó reforzar los trabajos preventivos en los desagües y mantener la asistencia a los vecinos que atraviesan mayores dificultades.

“Hay vecinos que están pasando días complicados y nuestra responsabilidad es acompañarlos y dar respuestas. Tenemos todas las áreas trabajando, las máquinas disponibles y un plan de obras que vamos a seguir ejecutando”, concluyó el intendente.