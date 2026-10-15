Vuelve la Caminata Rosa a Cipolletti: cuándo será y qué actividades habrá en el Parque Rosauer

La actividad se realizará el sábado 24 de octubre en el Parque Rosauer, con propuestas abiertas a toda la comunidad.

En el marco del mes de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, Cipolletti se prepara para una nueva edición de la Caminata Rosa, una iniciativa que busca promover los controles médicos y la detección temprana de la enfermedad. La actividad se realizará el sábado 24 de octubre en el Parque Rosauer, con propuestas abiertas a toda la comunidad.

La convocatoria es organizada por el Concejo Deliberante de Cipolletti, la Municipalidad y LALCEC, en el marco del Mes Rosa. Las actividades recreativas comenzarán a las 15.30, mientras que la caminata principal está prevista para las 18.30.

Qué actividades habrá en la Caminata Rosa de Cipolletti

Antes de la largada, se brindarán charlas de prevención y sensibilización a cargo de instituciones de salud. También habrá una clase de yoga y otra de baile para quienes quieran sumarse a las propuestas previas al recorrido.

La jornada contará con la participación de escuelas municipales culturales y deportivas, además de la Feria Rosa de Economía Social. También se realizarán actividades vinculadas con la salud, la prevención y el cuidado comunitario, con la participación del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Leben Salud, Policlínico Modelo, Idac Laboratorio y Luma.

La organización adelantó que la grilla completa de actividades y espectáculos se dará a conocer en los próximos días.

Cómo será el recorrido de la caminata de Cipolletti

La largada está prevista para las 18.30 desde el Parque Rosauer. Desde allí, los participantes recorrerán la calle Alem hasta Miguel Muñoz y luego regresarán al punto de partida.

Las remeras se entregarán de manera gratuita en el parque, antes de comenzar la caminata. Quienes quieran colaborar podrán realizar un aporte voluntario a beneficio de LALCEC Cipolletti.

Al finalizar el recorrido, la propuesta continuará con diferentes espectáculos en el escenario principal.

Mamografías gratuitas en Río Negro: la campaña que recorre la provincia y cómo acceder

En el marco del Mes Rosa, Río Negro lleva adelante durante octubre una campaña de mamografías gratuitas en 12 hospitales públicos de la provincia. La iniciativa está destinada a mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado el estudio en los últimos dos años y busca facilitar el acceso a la detección temprana del cáncer de mama.

Para acceder, no es necesario contar con una orden médica previa. Las interesadas pueden concurrir a los hospitales públicos que cuentan con mamógrafos operativos. En las localidades que no disponen de estos equipos, deberán comunicarse con el centro de salud más cercano para consultar cómo gestionar un turno, además de las fechas y los horarios disponibles.

En el Alto Valle, los estudios se pueden realizar en los hospitales de Villa Regina, General Roca, Allen, Cipolletti y Catriel. La red pública también cuenta con equipos en Viedma, San Antonio Oeste, Choele Choel, Río Colorado, San Carlos de Bariloche, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci.

La mamografía permite detectar lesiones en etapas iniciales, incluso antes de que puedan palparse. Aunque la campaña está dirigida a mujeres de entre 50 y 69 años, quienes tengan antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, presenten nódulos, secreciones por el pezón o cambios en la piel deben consultar con un profesional de salud, independientemente de su edad.