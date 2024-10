Histórico: Regina aprobó la llegada de ARSA, en medio de protestas y una fuerte custodia policial

La única ciudad de Río Negro que aún se resistía a Aguas Rionegrinas (ARSA) finalmente aprobó su arribo. El Concejo Deliberante de Regina autorizó, por mayoría, el acuerdo de traspaso del servicio de agua y cloacas a la Provincia en medio de una sesión con fuertes protestas, custodia policial y chicanas.

El proyecto de ordenanza, tratado el martes en sesión ordinaria, logró seis votos positivos y tres negativos. Hubo un solo concejal ausente, Nicolás Alí (Primero Río Negro), debido a «prescripción médica».

La normativa fue «puesta sobre tablas» luego haber sido tratada durante una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Jurídicos y Legislación durante la semana pasada. Sin embargo, estuvo a punto de ser derivada nuevamente a comisiones, producto de una moción de la oposición que no logró los votos necesarios.

Foto captura.

El debate de los concejales, que se prolongó por cerca de una hora, transcurrió en medio de una ensordecedora protesta de vecinos y referentes de la Uocra, que se apostaron frente al edificio del Legislativo. Un total de 30 efectivos de la policía se hizo también presente en los accesos para resguardar la seguridad de los ediles.

«El servicio es pésimo. Es un papelón lo que van a votar y lamento mucho ser parte de este Concejo que le va entregar la concesión del servicio a ARSA. Espero que el pueblo no olvide quiénes son los concejales que van a entregar este servicio. Espero que recapaciten, se pongan una mano en el corazón y se pongan del lado de la gente«, comentó Enrique Gabriel Alvarado (Nos Une Río Negro).

Los sectores más críticos a la iniciativa focalizaron en los altos costos de las facturas de Aguas Rionegrinas en otros puntos de la provincia. Además, se hizo hincapié en ciertas falencias de la empresa estatal en la atención a los usuarios.

Por su parte, María Eugenia Paillapi (CC ARI) defendió el traspaso de las redes al asegurar que el manejo municipal estuvo lejos de ser eficaz. «Pasaron 28 años donde no hubo inversión, no se instalaron ni bombas. ¿Qué se hizo? Quiero que me digan cuáles fueron las políticas a largo plazo», se interrogó.

La referente de la Coalición Cívica agregó que el servicio llegó a una situación crítica, debido a la baja recaudación del municipio y el destino de los fondos principalmente a cubrir sueldos.

Protestas fuera del Concejo Deliberante. Crédito LCR Diario Digital

Verónica Marcela Tofoni (Nos Une Río Negro) celebró el acuerdo con Provincia y el anuncio de que los fondos municipales, que eran destinados al sostenimiento de la red, ahora serán derivados a obras públicas. Mencionó, además, una serie proyectos inconclusos en los últimos años, principalmente en cuadras de asfalto.

El debate concluyó con algunas chicanas por parte de Alvarado hacia los concejales de Compromiso por Regina, el espacio que llevó nuevamente a la intendencia a Luis Albrieu: «¿No van a decir nada del proyecto? Me sorprende el silencio de algunos concejales«, señaló.

Por su parte, Maximiliano Garré —presidente del Concejo— cerró el debate con un: «Sea respetuoso Alvarado».

Regina cedió el manejo del agua y las cloacas: el acuerdo con Weretilneck

La firma del convenio entre el intendente Luis Albrieu y el gobernador Alberto Weretilneck se dio a conocer a mediados de octubre, pero necesitaba de la ratificación del Concejo Deliberante para su puesta en marcha.

Se trata de un cambio histórico para la ciudad, que desde sus inicios ostentó el manejo de las redes de agua y cloacas.

Según lo acordado, la prestación de los servicios pasará a la Provincia, a través de su empresa ARSA, mientras que el municipio cederá al personal de tareas, abonando sus haberes con transferencias provinciales. Asimismo, se estableció un periodo transición hasta el 1 de enero del 2025.

La gestión de Albrieu resaltó esta transferencia por sus «beneficios económicos», es que se prevé un ahorro mensual de «entre 100 y 150 millones«.

Por su parte, la Provincia estima una inversión de casi 500 millones para la puesta a punto de la prestación. Además, deberá realizar obras de mejora en la infraestructura.