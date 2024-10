Regina votará esta semana el traspaso del servicio de agua y cloacas a Río Negro

El Concejo Deliberante de Regina avanzará este martes con el convenio firmado por el intendente Luis Albrieu y el gobernador Alberto Weretilneck para el traspaso del servicio de agua potable y cloacas. El tratamiento se dará luego de un acalorado debate durante la sesión de la semana pasada.

El acuerdo finalmente será sometido a votación, instancia en la cual deberá obtener una mayoría simple (seis votos) para alcanzar su ratificación.

Los términos del convenio fueron discutidos durante una reunión plenaria de la comisión de Asuntos Jurídicos y Legislación, que tuvo lugar el miércoles a primera hora y en donde se hicieron presentes funcionarios del Ejecutivo local. La convocatoria había sido acordada un día antes, durante la sesión ordinaria del martes.

La oposición centró sus críticas en el carácter deficitario de ARSA, la empresa estatal que asumirá el control de las redes, y en la «entrega de patrimonio municipal», dado que Regina históricamente se hizo cargo del servicio y su infraestructura.

Desde el oficialismo defienden el traspaso y focalizan en el «respiro» financiero que otorgará a la comuna. Se espera un ahorro mensual de entre 100 y 150 millones de pesos.

Además, el propio intendente aseguró que no habrá cambios para los usuarios: «Cuando pase a Aguas Rionegrinas (ARSA) el servicio no va a cambiar, vamos a estar muy encima desde el municipio. El vecino no sentirá diferencia alguna, salvo para mejor«, dijo días atrás a una radio local.

Según cálculos de ARSA, se deberían invertir 500 millones de pesos, solo en la parte electromecánica, para poder asumir el funcionamiento de la red. A eso se le debe sumar cuestiones de infraestructura, como oficinas, vehículos, y edificios de atención.

Así comenzó el debate por el traspaso del agua en Regina

El debate del martes, cuando el proyecto ingresó al Concejo Deliberante, se prolongó más de lo que el presidente del cuerpo, Maximiliano Garré (Compromiso por Regina), pretendía. Hubo cruces y chicanas en el inicio de la sesión.

El concejal de Nos Une Enrique Alvarado fue el más crítico ante el convenio firmado y ya anticipó su postura de rechazo. “Lo único que nos trae va a ser problema para los vecinos de Regina, más que soluciones”, acusó y dijo que con este convenio el intendente Albrieu pretende “sacarse un problema de encima” y “tirárselo a los vecinos”.



Afirmó que ARSA presta un “servicio pésimo en todas las localidades de la Provincia”, enumeró problemas, dijo que al romperse cañerías la empresa lo factura al usurario y que además “implica tarifas elevadas, entre 40.000 y 60.000 pesos mensuales”.

Alvarado señaló además que con el acuerdo “se hace entrega de patrimonio municipal” a ARSA y se hizo eco de las dudas de los trabajadores de Obras Públicas del municipio: “tienen miedo de lo que va a pasar con su trabajo y la figura de adscripción no les da seguridad”, fustigó.

Nancy Ilundayn, también de Nos Une, se sumó a las críticas y recordó que el propio Albrieu en 2018 decía que ARSA era un fraude, fue a la Justicia y todo, me gustaría saber qué cambió. Lamentablemente sabemos que estos son arreglos políticos para algunos”, afirmó.

El presidente del cuerpo, Garré, defendió el convenio aunque cuestionó que se anticipe un debate en el ingreso del convenio ya que no era objeto de la sesión tratarlo. “Qué interesante ARSA estaba fundida hasta que la agarró (Javier) Iud, que hace una muy buena gestión”, ironizó en respuesta a Ilundayn y comparó la situación de la empresa con el municipio, con elogios a la gestión de Albrieu que acomodó las finanzas.