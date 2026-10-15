Monopatines eléctricos de uso público en Neuquén: prevén lanzar el sistema para el verano

Neuquén capital será la primera ciudad de Argentina en incorporar monopatines eléctricos de uso público. El sistema, que ya funciona en otros países como Brasil y México, busca ofrecer una nueva alternativa de movilidad urbana y reacreación.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, adelantó cuántos monopatines se pondrán en funcionamiento en la primera etapa y por dónde se podrá circular.

Quién administrará los monopatines de uso público

«Está en etapa de pre-adjudicación, no ha salido todavía la norma legal que adjudica la empresa. Se están viendo algunas cuestiones para ya hacer el contrato, si es que cumple con esos requisitos que se van a pedir ahora», explicó Rueda Cáceres.

Contó que una sola empresa se presentó a la licitación: «No hay muchas empresas en el país y tampoco ningún sistema de monopatines. Neuquén será el primero y funcionará con la misma aplicación que se usa en Brasil«.

Aseguró que el análisis de la propuesta seguirá por 10 días más y que a fines de octubre anunciarán la adjudicación. «La idea que el sistema empiece a operar en verano, que son las condiciones climáticas más propicias para la micromobilidad», resaltó.

La firma se encargará de la compra de los monopatines, el servicio de mantenimiento diario, el sistema de monitoreo y la aplicación para poder retirar el vehículo: «La Municipalidad no se va a encargar de las reparaciones y de estar monitoreando el sistema como se encarga de SIBICI«.

Cuáles serán los recorridos y horarios permitidos

La funcionaria detalló que «va a ser otro sistema y otra aplicación distinta a SIBICI. Los monopatines van a tener un canon, que todavía no está preestablecido el monto. Van a tener horarios también y un radio de utilización, no vas a poder ir a cualquier lado con el monopatín».

Sobre los lugares donde se podrá circular, precisó: «estamos incluyendo el macrocentro: desde Jujuy hasta el Parque Jaime de Nevares, donde hay cargadores eléctricos, y desde el río Limay hasta el Parque Norte«.

En esa línea, afirmó que «donde haya ciclovía es el carril para andar por monopatín. Y si no lo hay, se circulará por la calle como si fuera una bicicleta. No por la vereda».

Explicó que «la idea es poner en funcionamiento por etapas, cosa de generar una adaptación de los usuarios del monopatín. Vamos a arrancar con 30 monopatines y después vamos a ir sumando de acuerdo al comportamiento que tenga la ciudadanía«.

Remarcó que el vandalismo será uno de los factores que se tendrán en cuenta para evaluar el funcionamiento del sistema.

“Queremos ver qué nivel de movimiento vamos a tener. Todos los monopatines cuentan con GPS y, si alguno sale del radio de uso permitido, el sistema le envía una alerta al operador”, destacó.

Sobre el uso de los vehículos, sostuvo que «en principio va a ser recreativo en horarios donde haya sol. Eso es fundamental para nosotros más que nada por la visibilidad de los usuarios porque no todos van a usar el chaleco reflectivo«.

La funcionaria remarcó que los usuarios deberán contar con sus propios elementos de seguridad, como el casco y el chaleco, para circular en monopatín.