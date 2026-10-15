Neuquén busca reformar su Código Minero: proponen una comisión interpoderes

La reforma del Código de Procedimientos Mineros de Neuquén podría ingresar en una nueva etapa de discusión legislativa. El diputado provincial Damián Canuto (PRO-NCN) propuso crear una comisión especial interpoderes para analizar el proyecto presentado por el gobernador Rolando Figueroa el pasado 1 de marzo.

La iniciativa busca actualizar una normativa con más de 50 años de vigencia, mientras el tratamiento parlamentario continúa sin avances definitivos y distintos sectores de la actividad reclaman participar en su elaboración.

El anuncio se realizó este miércoles 14 de octubre durante una reunión de la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, que preside Canuto. Allí, el legislador planteó la necesidad de abrir una instancia de análisis más amplia, con participación de representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de actores públicos y privados vinculados con la minería.

Canuto argumentó que la «complejidad y solemnidad» de la regulación minera requiere un tratamiento exhaustivo y una normativa que pueda sostenerse en el tiempo. En ese sentido, aseguró que «no hay premura ni intención de aprobar un despacho sin discusión», y propuso replicar el mecanismo de trabajo utilizado en las reformas de los códigos contravencional, civil y de familia.

La propuesta recibió el acompañamiento de los integrantes de la comisión y, según anticipó el diputado, será presentada formalmente en los próximos días para que tome estado parlamentario durante la sesión ordinaria de la semana próxima.

Una comisión que podría extender el debate hasta 2027



De acuerdo con el proyecto de resolución al que accedió el medio especializado EconoJournal, la comisión estaría integrada por legisladores, dos representantes designados por la presidencia de la Legislatura, dos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes del Poder Judicial.

La presidencia quedaría a cargo del titular de la comisión de Hidrocarburos, actualmente Canuto, y el organismo tendría la posibilidad de convocar a otros sectores para participar de las deliberaciones.

El plazo previsto para su funcionamiento sería de seis meses, con posibilidad de prorrogarlo por otros seis, lo que podría extender la discusión de la reforma hasta 2027.

La creación de este espacio implicaría un cambio en el tratamiento de la iniciativa que presentó el Ejecutivo provincial. El proyecto ingresó a la Legislatura en marzo y, durante julio, funcionarios de la Dirección Provincial de Minería participaron de una reunión con diputados para explicar sus principales modificaciones.

Posteriormente, en septiembre, Canuto presentó una versión alternativa trabajada con el Ejecutivo, que redujo el articulado de 288 a 201 disposiciones y adaptó su redacción al nuevo Código Procesal Civil Adversarial de Neuquén. Sin embargo, la discusión no logró avanzar hacia un despacho definitivo.

Qué cambios propone el nuevo Código Minero

La reforma busca reemplazar la Ley provincial 902, sancionada el 8 de octubre de 1975, que actualmente regula los procedimientos mineros en Neuquén. El objetivo es reunir en un solo cuerpo normativo las disposiciones administrativas, institucionales, técnicas y ambientales relacionadas con la actividad.

Entre las principales modificaciones se encuentra la modernización de los trámites, mediante la incorporación de herramientas digitales, la actualización de los mecanismos para registrar y transferir derechos mineros y la revisión de los requisitos para obtener permisos de exploración.

Durante una exposición realizada en julio ante los diputados, el director provincial de Minería, Carlos Portilla, y el director general de Legal de Minería, Elías Salazar, explicaron que la propuesta también contempla mayores exigencias para quienes soliciten concesiones de exploración.

Según detallaron, los interesados deberán presentar programas mínimos de trabajo e inversión para acreditar su intención de desarrollar la actividad. La medida apunta a evitar la acumulación de solicitudes sobre grandes extensiones de territorio sin avances productivos concretos.

Otro de los puntos que se busca revisar es el régimen de caducidad de los derechos mineros, es decir, las condiciones y los plazos bajo los cuales pueden perderse esos derechos.

También se analiza la relación entre la minería y la actividad hidrocarburífera, especialmente en las zonas donde se superponen concesiones, permisos e instalaciones. En esos casos, el proyecto pretende establecer criterios más claros para compatibilizar los distintos usos del territorio.

El Gobierno ya mantiene reuniones con productores mineros

La propuesta legislativa se conoce pocos días después de una nueva reunión convocada por el Gobierno provincial para analizar la actualización de la normativa.

El encuentro se realizó el jueves 8 de octubre en el Museo Provincial de Ciencias Naturales Juan A. Olsacher, de Zapala, con la participación de productores, apoderados mineros y autoridades provinciales.

Durante la jornada se comparó el proyecto de reforma con la legislación vigente y se recibieron observaciones sobre los plazos administrativos, las dimensiones de las canteras y los procedimientos vinculados con los derechos de propiedad minera.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, sostuvo que «Neuquén necesita dejar atrás una normativa pensada hace más de cinco décadas y contar con una herramienta moderna, clara y adecuada a los desafíos actuales».

Además, aseguró que la actualización busca acompañar el desarrollo productivo con seguridad jurídica, controles eficientes y protección ambiental.

Del encuentro participaron el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori; el director provincial de Minería, Carlos Portilla; asesores legales y representantes del sector.

Pese a los avances técnicos y las reuniones sectoriales, la reforma todavía no cuenta con una fecha definida de aprobación. La eventual conformación de la comisión interpoderes abriría una nueva instancia de debate sobre el alcance de los cambios y la redacción definitiva del Código que reemplazará a la legislación vigente desde 1975.