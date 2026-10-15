Neuquén tendrá el 100% de ocupación hotelera por la AOG Patagonia 2026 y ya deriva visitantes a ciudades vecinas

La AOG Patagonia moviliza a empresas, expositores y equipos de armado de stands, una demanda que alcanza a hoteles de todas las categorías en Neuquén. (Foto: archivo, edición anterior)

La ciudad de Neuquén alcanzará el 100% de ocupación hotelera a partir del domingo 18 de octubre, en la previa de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026. La demanda de alojamiento comenzó hace más de seis meses y ya genera consultas y derivaciones hacia localidades vecinas por falta de disponibilidad.

Así lo confirmó el secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, quien destacó el impacto significativo de la exposición en la actividad hotelera, con reservas que se concretan con varios meses de anticipación.

«La Oil & Gas siempre tiene como característica fundamental que el nivel de reservas es altísimo mucho tiempo antes de la exposición. En este caso, ya teníamos niveles de reserva superiores al 90% hace más de medio año», explicó Cayol.

La demanda por la Oil & Gas alcanza a hoteles de todas las categorías en Neuquén

Cayol precisó que al principio predominaban las reservas corporativas, pero que en las últimas semanas la demanda se extendió prácticamente a la totalidad de los establecimientos hoteleros de la ciudad.

La ocupación, aclaró, no se concentra solo en los hoteles de cuatro y cinco estrellas sino que llega a todas las categorías: «Hay mucha gente que acompaña en el armado de stands y en la producción diaria del evento, y eso también influye sobremanera en la ocupación de todos los segmentos de hotelería».

El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, aseguró que la ciudad tendrá todas sus plazas hoteleras reservadas desde el domingo 18 de octubre. (Foto: gentileza)

El secretario indicó que el movimiento turístico ya se siente en los días previos y que, aunque todavía no se llegó al 100%, todas las plazas estarán reservadas desde el domingo 18 de octubre.

Ante la falta de lugar, explicó que numerosas consultas por alojamiento se están derivando hacia ciudades cercanas que todavía cuentan con plazas libres.

Bus turístico, flotadas y festivales: la agenda para los visitantes de la AOG Patagonia 2026

Frente a la llegada de visitantes, Cayol adelantó que se duplicará la cantidad de salidas del bus turístico durante el fin de semana y los días de la exposición, aunque se mantendrán los recorridos habituales por cuestiones de seguridad.

Al mismo tiempo, el municipio trabaja junto a agencias de viajes para ofrecer experiencias como flotadas, visitas guiadas y circuitos turísticos específicos.

La oferta se completará con propuestas gastronómicas y recreativas como Neuquén Emprende, Confluencia de Sabores y el Festival Confluencia de Gin, que se desarrollarán durante los próximos fines de semana.