Javier Milei llega a Neuquén: el presidente estará en la AOG Patagonia 2026

El presidente Javier Milei visitará Neuquén el lunes 19 de octubre para participar de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia 2026), el principal encuentro de la industria hidrocarburífera de la región. Así lo confirmaron a Diario RÍO NEGRO fuentes del gobierno nacional.

La visita del jefe de Estado coincide con la jornada inaugural de la exposición, que se extenderá hasta el jueves 22 de octubre en el Espacio DUAM de la capital neuquina. Por el momento no trascendieron detalles sobre las actividades que tendrá el Presidente durante su paso por la muestra.

Se da en un contexto en el que Vaca Muerta se consolida como uno de los motores de la economía nacional. La AOG Patagonia reúne en cada edición a empresarios, autoridades nacionales y provinciales, cámaras, especialistas del sector energético.

Este año, el encuentro convocará a los principales referentes de la política, la economía y la industria de los hidrocarburos, en una edición que tendrá entre sus protagonistas a los CEOs de las grandes operadoras de la cuenca.

Cuándo y dónde es la AOG Patagonia 2026

Del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén, con entrada libre y gratuita hasta colmar el aforo. La organiza el IAPG junto a Messe Frankfurt Argentina y participarán más de 400 marcas expositoras. La acreditación es sin cargo en el sitio web oficial.

La agenda, día por día

Lunes 19: charla «Introducción a la energía: el lugar de Vaca Muerta en las matrices de Argentina y del mundo» , de la Comisión de Sustentabilidad y ADENEU.





charla , de la Comisión de Sustentabilidad y ADENEU. Martes 20: taller de proveedores y conferencia de la Comisión de Compliance .





y . Miércoles 21: presentación «Energía en Argentina y global: contexto, perspectivas y oportunidades» y Panel de Financiamiento con Banco Galicia, Banco Nación, Supervielle y Comafi.





presentación y con Banco Galicia, Banco Nación, Supervielle y Comafi. Jueves 22: charlas sobre inteligencia artificial en recursos humanos, sustentabilidad, diversidad en la industria y prevención de daños en instalaciones enterradas.





Además habrá un Encuentro con los CEOs de YPF, PAE, Chevron, TotalEnergies, Pluspetrol y Tecpetrol, entre otras compañías, y la 10ª edición de Jóvenes Oil & Gas.