El embajador de Estados Unidos estará en la AOG Patagonia 2026: qué se sabe de su visita a Neuquén

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en un evento organizado por la AmCham el jueves 13. (Foto: Enrique Garcia Medina)

La Expo Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia 2026) todavía no comenzó y en Neuquén la expectativa ya es elevada, no solo en el sector energético, sino también en el ambiente político.

Se trata de la feria más importante para la industria del petróleo y el gas del país, que este año sumará la asistencia del presidente Javier Milei y la del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO.

El representante norteamericano formará parte del evento, que comenzará este lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el jueves 22 en el espacio Duam, ubicado a escasos metros del aeropuerto de esta ciudad.

Peter Lamelas en Neuquén: el contexto atrás de la visita

Fuentes al tanto de las gestiones informaron que la llegada de Lamelas está confirmada; no así el día en el que sucederá. En principio las dos opciones en análisis son el martes y el miércoles, aunque esto recién se conocería sobre el cierre de esta semana.

Su arribo a la región será el primero desde que fue designado por el gobierno de Donald Trump y tendrá lugar en un contexto particular.

Dos meses atrás fue uno de los protagonistas de la polémica alrededor de CALF y el acuerdo de su conducción con Huawei, la gigante tecnológica china, que derivó en un advertencia de la embajada estadounidense sobre el retiro de las visas a los dirigentes de la cooperativa que provee electricidad en la capital provincial.

Si bien la situación fue saldada con una reunión que se describió como amistosa por las partes, la tensión no interrumpió el proceso de negociación entre la entidad neuquina y la empresa asiática, destinado a fomentar el uso de tecnología de ese país en la región.

Países, provincias y empresas

Bajo la organización del Instituto Argentino de Petróleo y el Gas (IAPG), la cita reunirá a las principales empresas operadoras, de servicios y logística de la Cuenca Neuquina.

La exposición, que servirá como una vidriera de lo que está pasando en la formación no convencional, convocará a seis delegaciones internacionales además de la que enviará Estados Unidos: Colombia, Italia, Canadá, Brasil, Alemania y Suiza.

El acto inaugural contará con la presencia de Javier Milei, confirmada la semana pasada por el Gobierno nacional.

La estadía presidencial se daría en horas de la tarde. Desde el avión que lo traerá desde Buenos Aires, el mandatario llegará al predio lindante a la terminal aérea local para participar del corte de cintas, recorrer la fiera durante media hora y más tarde emprender el regreso.

En cuanto a los gobernadores, los únicos confirmados hasta ahora son Rolando Figueroa, que actuará como anfitrión de la convocatoria, y Alberto Weretilneck. Neuquén y Río Negro, la primera por la producción y la segunda por el potencial exportador, serán las jurisdicciones que probablemente más atención generarán.

Las posibilidades de integración y generación de negocios también atraerán a provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz, que enviarán comitivas de funcionarios y compañías especializadas.