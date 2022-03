“En no más de 60 días vamos a intervenir en ese sector”, aseguró el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, al ser consultado por el Paseo Costero en el sector de los barrios privados Rincón Club y Bocahue, que está sin actividad de obra hace varios meses.





Luego de la apertura de la costa del río Neuquén a la altura del Rincón Club de Campo en octubre del año pasado, la bicisenda y senda peatonal que fueron planificadas desde el barrioRincón de Emilio hasta el Parque del Este, quedaron paralizadas en el ingreso al country Bocahue.



“No, no queda así como ahora, estamos en obra para continuar donde quedó”, respondió el secretario de Coordinación e Infraestructura cuando se le consultó por la ejecución de las obras en ese sector.



El lugar está habilitado, pero la continuidad del paso hacia el Parque del Este se realiza por la calle de servicio que bordea la urbanización privada.



Los carteles de obra en construcción están intactos desde el año pasado. No se registraron avances en el lugar, el trazado se interrumpió y la costanera continuó en un nuevo trazado a continuación del Paseo del Este, en el ingreso a barrio Sapere y Provincias Unidas.



Nicola sostuvo que para seguir la linea de costanera del río Neuquén, se deberá solucionar problemas de una localización de un sistema de bombeo.



Sin embargo, otra dificultad visible, es que varias de las viviendas del barrio privado en el lugar, extendieron la construcción de sus propiedades hasta el propio cauce del Neuquén.



“Se dificultó para ingresar a la zona de Bocahue, tenemos que hacer una modificación , en esa zona tenemos unos acantilados que se desmoronan porque no hay defensa del río allí y estamos evaluando las alternativas para la continuación de esa defensa”, detalló. Precisó que “en no más de 60 días” intervendremos en ese sector.



En un recuento de los avances sobre los paseos costeros, Nicola indicó que en esa área del río (que está ubicada detrás de la Legislatura y que linda con el barrio Sapere) se inició la obra costera de 500 metros por la ribera del Neuquén, con el trabajo previo de pluviales.



“A partir del Parque del Este, estamos desarrollando un drenaje para captación de aguas superficiales y haciendo pluviales. En no más de 60 días, se podrá poner el asfalto”, sostuvo.



Se trata del primer tramo del paseo costero sobre el río Neuquén que tendrá un diagrama de paso vehicular, bicisenda y senda peatonal, más las luminarias y mobiliario urbano como los que se implementaron en la línea costera sobre el río Limay.



Aunque se publicitó el paseo en el borde de los barrios privados como de similares características a los del Limay, no hubo espacio para el paso del auto por el avance edilicio de los countries hasta el río Neuquén.