Una comunidad mapuche y el Ejército denunciaron una ocupación junto a un lago en Bariloche

Los barrios del oeste de Bariloche vuelven a estar en alerta, como en 2021 y por los mismos actores. ¿El motivo? La ocupación de un predio en la costa del lago Moreno, que bloqueó sendas peatonales y de uso habitual de los vecinos, en tierras del Ejército Argentino y con una comunidad mapuche lindera que radicó la denuncia penal para “preservar el espacio”.

La situación es repetida en el barrio Parque Lago Moreno. Tres años atrás alertaron de la presencia de animales sueltos y la instalación de una precaria casilla en un predio cercano al arroyo Casa de Piedra, entre la llamada Playa del Viento y el camino viejo a Colonia Suiza. La persona que se encontraba finalmente se fue, con impulso de la Municipalidad, durante la anterior gestión. Ahora, hacia fines de noviembre, en el barrio volvieron a alertar una situación similar, con el mismo hombre instalado, que sumó perros de raza para la custodia y avanzó con tala de árboles, según denunciaron ante Diario RÍO NEGRO desde la Junta Vecinal Barrio Parque Lago Moreno.

En la Fiscalía Federal hay dos denuncias por presunta ocupación ilegal. Una impulsada por el Ejército Argentina, debido a que las tierras en cuestión forman parte de la amplia extensión territorial de la fuerza en la zona oeste; y otra promovida por Isabel Huala, referente de la comunidad Huala We que reside en un lote lindero, luego de obtener la cesión territorial de una fracción, al otro lado de la Ruta Provincial 79 (camino viejo a Colonia Suiza).

Además tomó intervención la concejal Julieta Wallace que la semana pasada pidió actuación de la Dirección de Bosques provincial y del intendente Walter Cortés por la tala ilegal “indiscriminada de especies nativas”, presencia de “perros sueltos de gran porte y caballos” y la inseguridad para las personas que intentan circular por los históricos senderos de la zona y la costa de la Playa del Viento, ubicada a la altura del kilómetro 14.

Vecinos denuncian tala ilegal, cierre de senderos habituales y presencia de animales sueltos en el predio donde denuncian que hay una ocupación, en lago Moreno.Foto: Marcelo Martinez

En Bosques respondieron de inmediato que “la institución se encuentra trabajando” en el tema y que recabó información del Ejército y de inspectores del Servicio Forestal Andino para sumar al expediente judicial que se tramita en la Fiscalía Federal.

Según una vecina -que pidió reservar su identidad por temor- “es lo mismo de hace 3 años, el mismo hombre que aduce tener un título o posesión contrata a otra persona para que se instale y este señor se hizo una casilla improvisada, hace fuego, tala hasta la madrugada y salen autos constantemente del predio”. Según apuntan, se trata de la misma persona que en 2021 fue desalojada, identificado como Moisés Gallego, quien habría sido contratado por el supuesto poseedor.

En 2021 la misma persona se instaló en el predio y se retiró con el impulso del municipio de Bariloche. Archivo/Gentileza

“Afirman tener documentos que respaldan su derecho de posesión. Sin embargo, al consultar con las autoridades, hemos constatado que estos documentos no son válidos. Además, el documento utilizado hace referencia a otro lote, no al área donde se está llevando a cabo la ocupación, siendo esta la tercera vez en los últimos años”, denunció la Junta Vecinal mediante una nota que elevó al Comité de Senderos creado por ordenanza en 2021, en el que participa Wallace como concejal y diversas organizaciones vinculadas al montain bike, senderismo y otros, debido a que el predio está dentro de las tierras del Parque Central, definido por ley provincial, aunque en la práctica no tuvo avances para delimitarse como espacio recreativo.

En paralelo, este diario accedió a un proceso de usucapión por 410 hectáreas que Gregorio Valentín Robles (que aduce ser poseedor) reclama al Ejército Argentino para proceder a inscribir bajo su titularidad. En los fundamentos, sindica que desde 1982 ocupa las tierras y que en 2009 obtuvo una escritura al adquirirlo a otro poblador antiguo. Ese trámite está fechado el 18 de diciembre de 2023.

La zona de la ocupación denunciada abarca una enorme fracción de tierra entre lago Moreno, arroyo Casa de Piedra y el camino viejo a Colonia Suiza. Foto: Marcelo Martinez

Robles en 2021, cuando su empleado (Gallego) se retiró del predio ante el cierre de calles y senderos, dijo públicamente ser poseedor de las tierras y tener un litigio abierto con el Ejército. También indicó que utilizaba el predio como pastoreo para animales.

Además, los vecinos alertaron con cartelería y cadenas de whatsapp por el presunto ofrecimiento de lotes con costa de lago en ese predio, con valores que parte desde los 65.000 dólares, con promesa de servicios de agua y luz, y titularidad, lo que advierten como una estafa.

Imagen que se difunde para la presunta venta de lotes en el predio de la ocupación junto al lago Moreno. Vecinos denuncian que es una estafa.

Las tierras en litigio pertenecen al Ejército, pero en 2021 en Municipio intervino mediante el cierre de calles y senderos de tránsito que estaban abiertos sin habilitación porque esa jurisdicción le correspondía a la comuna, lo mismo que garantizar el libre acceso al lago Moreno. Fue entonces que el ocupante se retiró.

Isabel Huala -madre del dirigente mapuche Facundo Jones Huala- también forma parte del litigio como denunciante porque -según relataron vecinos- en algún momento el ocupante instaló un cartel en el que mencionaba el nombre de su comunidad, aludiendo a una extensión del mismo reclamo territorial que la comunidad Huala We inició años atrás.