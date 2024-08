Walter Cortés en pie de guerra con el Soyem: prometió sumarios y pidió apoyo popular

Walter Cortés, rodeado por su gabinete, dijo que no se moverá de la propuesta salarial del 4,8% y advirtió al Soyem. Foto: Chino Leiva

El intendente de Bariloche Walter Cortés, con tono pausado y rodeado por su gabinete en pleno, declaró la guerra al gremio de los trabajadores municipales Soyem al señalar que no se moverá del 4,8% mensual ofrecido en la paritaria, prometió iniciar sumarios a quienes no trabajen y denuncias penales por hechos de sabotaje. ”Convoco a la población, que en caso que la relación con el gremio se endurezca, me ayuden a recoger la basura y a hacer obras”, alentó.

El jefe comunal realizó una conferencia de prensa horas más tarde de la movilización del Soyem al Centro Cívico donde el sindicato volvió a reclamar recomposición salarial con un piso del 6%, la erradicación de la violencia laboral y no tercerizar el área de medicina laboral. El gremio espera hasta mañana a las 10 una negociación, antes de definir medidas de fuerza.

Cortés habló de una protesta de “un sector de los trabajadores” municipales y de escasa movilización y sugirió que el endurecimiento de la postura gremial se debe a la interna que atraviesa ese sindicato que tendrá elecciones en octubre.

En materia salarial, el intendente reiteró: “No nos podemos mover del costo de vida, no podemos llevarnos por el capricho de 300, 500 o 1.000 trabajadores”. La última propuesta salarial del municipio fue del 4,8% para agosto, 4,7% septiembre y 4,8% octubre, un punto más de la oferta inicial cuando comenzó la paritaria la semana pasada.

Cortés dijo que cada punto de aumento significan 20 millones de pesos en la masa salarial, es decir casi 100 millones de pesos en total, e informó que hoy se destina a salarios 3.000 millones de pesos mensuales de 4.000 millones de pesos que ingresan a las arcas municipales. El sueldo promedio de un empleado municipal es de 1 millón a 1,2 millones de pesos, señaló ante la consulta de diario RÍO NEGRO.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, dijo que hará denuncia penal por hechos de sabotaje en el municipio. Foto: Chino Leiva

«A ellos nadie los votó para que comanden el Ejecutivo»

Al Soyem advirtió que “no se incumba en las cuestiones del Ejecutivo, porque a ellos nadie los votó para que comanden el Ejecutivo y por eso no pueden ser socios de las decisiones”, advirtió e indicó puntualmente que rechaza los reclamos del gremio para cambios en las áreas de Recursos Humanos y Medicina Laboral.

En el caso de Medicina Laboral, que el gremio denuncia que está acéfala y que se pretende tercerizar, el intendente respondió que mantener el área con el municipio cuesta 11 millones de pesos y el sector privado lo hace por 4 millones de pesos. Además dijo que “hay certificados de dos, tres meses y hasta un año de licencia y no sabemos porqué”.

Cortés prometió sumarios

También dijo que “la posibilidad de meter más gente es un negocio para algunos” que en su gestión no ocurrirá, aunque prometió no desplazar a los 600 contratados que hay hoy en la comuna si demuestran su trabajo.

Cortés afirmó que no habrá despidos si trabajan pero iniciará una política de envío de notificaciones y certificar cada situación que ocurra dentro de la municipalidad. “A aquel que roba, que falte, que no hace su trabajo, vamos a sumariarlo”, insistió y agregó que iniciará denuncian penales por los presuntos hechos de sabotaje detectados con la nueva maquinaria comprada recientemente.

Además señaló episodios en los que tuvo que “rogarle a un trabajador que se suba a la máquina” o en oficinas donde “entro a las 11 de la mañana y están tomando mate y de buena fe les digo que se pongan a trabajar”.

El intendente indicó que esas situaciones son las que la conducción del Soyem califica como violencia laboral y pidió a los trabajadores municipales “que tomen conciencia porque afuera la gente la está pasando mal”, aludiendo al mismo tiempo a que en el Estado los salarios son mejores y la carga laboral menor.

Habló de situaciones “anárquicas” en el municipio, de burocracia excesiva y se preguntó: “¿Ellos no son golpistas con esta actitud?”, al referirse a la protesta de la mañana.

Consultado por este diario por la nota de la delegación de Trabajo en la que le piden garantizar la libertad sindical, el intendente negó esta situación y pidió: “Que traigan pruebas y van a ver que es una mentira y si es así quiero resarcimiento”.

También el intendente lanzó la idea de una consulta popular pero no precisó por qué tema pretende llevar la decisión a la opinión de la ciudadanía.