Nación aplazó vencimientos para proyectos renovables

A través de la cartera de Energía que lidera Sergio Lanziani, el gobierno nacional suspendió hasta el 30 de junio las intimaciones, notificaciones y computo de plazos para proyectos renovables que no cumplan con las fechas programadas de avance de obras como para los que tenían fecha prevista para la habilitación comercial.

La medida abarca a todos los proyectos enmarcados en el Programa RenovAr (Rodas, 1, 1.5, 2 y 3), Resolución 712/2009 de la ex secretaria de Energía, 202/2016 y 281/2017 del ex ministerio de Energía y Minería y la 287/2017 de la ex secretaria de Energía.

También tiene alcance para los desarrollos del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), por lo que, en otros, el parque eólico Vientos Neuquinos I que se está llevando adelante en la provincia de Neuquén también se ve beneficiado por la medida.

Según aclaró el gobierno, la suspensión de sanciones se fundamenta principalmente en la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Esto significa que no solo abarca los proyectos que fueron obligados a detener sus tareas por el aislamiento obligatorio, sino que a todos los que están desarrollándose.

Nación aclaró que la suspensión se considerará efectiva a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.541 y hasta el 30 junio de 2020.

“Se instruye a Cammesa a realizar todos los actos y gestiones necesarias a los efectos de conservar la vigencia de los derechos que la asisten en el marco de los Contratos celebrados, pudiendo requerir en su caso la renovación de garantías que correspondan y cualquier acción en resguardo de sus derechos, como también de los derechos de la Secretaría de Energía y del Estado Nacional”, indica la carta que se le envió al gerente general de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), Estaban Kiper y que lleva la firma de Lanziani.

En detalle, el gobierno indicó que los proyectos que tenían Fecha de Habilitación Comercial Provisoria (FHCP), dentro del período estipulado, y no cumplan con lo firmado se postergará el vencimiento para el último día de la medida, es decir para el 30 de junio. Esto les permite a los dueños de los proyectos tener más tiempo para cumplir con la Fecha de Habilitación Comercial (FHC) definitiva

Si bien la medida tiene fecha de vencimiento el 30 de junio aún no está confirmado si se levantará definitivamente, se postergará nuevamente o si se ordenará otra alternativa. Lo cierto es que son varios los proyectos que se encuentran en una situación delicada debido a la imposibilidad de acceder a financiamiento en un contexto económico local fuertemente debilitado, por lo que si no se protege al sector renovable en el futuro podría ser lapidario para varios proyectos.