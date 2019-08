Nada es privado: lo que esconden tus “likes”

Bienvenidos al reino de la paranoia. Todo lo que hacemos -o casi todo lo que hacemos- deja huella: comprar con tarjeta de crédito, darle “like” a cada publicación, buscar en Google. Todo eso ya lo sabemos. Y sin embargo, cuando uno mira el nuevo documental que tiene Netflix en su catálogo, “Nada es privado”, no deja de pensar en cuánta información personal regala gratuita y alegremente. Y el pensamiento se vuelve más oscuro cuando se ve lo que se hizo y se hace con esa información. Es como una pesadilla de “Black Mirror”, pero en el mundo real.



“Nada es privado” sigue el caso de la compañía británica Cambridge Analytica, que utilizó ilegalmente datos personales de millones de usuarios de Facebook para poder incidir en la elección de Donald Trump y en el Brexit.

Alexander Nix

Para contarlo, la cámara sigue al fundador de Cambridge, Alexander Nix, a una de sus analistas estrella, y ahora arrepentida, Brittany Kaiser, y a Christopher Wylie, el primer informante que desató el escándalo. También hablan Carole Cadwalladr, la periodista de The Guardian que investigó el tema y destapó la olla, y el profesor David Carroll, que inicia una demanda para que la empresa le devuelva sus datos personales.

Brittany Kaiser, en el Parlamento. Kaiser fue una de las estrategas de la trampa y luego se arrepintió.



Lo más impactante del documental es ver cómo trabajaron con esos datos; cómo buscaron dividir a la sociedad en dos bandos opuestos para poder incidir en esos pocos “persuadibles” (como los llaman ellos) que quedan en el medio; y cómo en cada uno de los ejemplos que dan, las elecciones se zanjaron por mínimas pero valiosas diferencias a favor de sus clientes, llámese Trump, Brexit o la presidenta de Trinidad y Tobago (también mencionan a la Argentina y a Brasil).



Queda un sabor amargo después de ver “Nada es privado”. Puede ser tomado como un llamado de atención para saber qué regalamos con cada dato virtual. También para exigir el derecho a nuestros propios datos.

Pero no deja de ser paradójico que todo esto se va por una plataforma de streaming que una vez finalizada la transmisión recomiende una serie, en base a los datos que tiene sobre nuestros gustos…

El enigma argentino

La imagen que aparece en el documental y muestra a Mauricio Macri.

El fundador de Cambridge Analytics, Alexander J. Nix fue citado en 2018, a declarar ante el parlamento británico, por el uso de datos para las campañas de Trump y del Brexit. También habló de Argentina.

-¿Trabajó en Argentina?

Alexander J. Nix : -Sí



-¿Para quién?

Alexander J. Nix : -Hay confidencialidad.

-Vi una anotación sobre alguien trabajando en Argentina, que era una campaña anti-kirchnerista.

N Alexander J. Nix -No creo que nunca hayamos trabajado en una campaña anti-kirchnerista.

-Estoy viendo una nota de una reunión del 27 de mayo, donde hay una nota que dice “campaña anti-kirchnerista y presentada al tomador de decisiones, esperando devolución”…

Alexander J. Nix : -Correcto…

-Lo que sugiere que sí presentó una campaña anti-kirchnerista a alguien.

Alexander J. Nix : -No. Eso sugiere que tal vez apunté a hacer ese tipo de campaña.

-Para ser claro: las reuniones giraban alrededor de esa premisa, una campaña anti-kirchnerista, entonces estaban trabajando para un partido de la oposición u otra persona interesada en influenciar la política en Argentina, que no estaba apoyando al Gobierno.

Alexander J. Nix :-Esa sería la apariencia.