La reforma jubilatoria de Neuquén sólo servirá a corto plazo

La ordenanza que elevó 3 puntos los aportes personales y 4 las contribuciones patronales para mejorar las finanzas de la caja jubilatoria con los gases y balas de goma de telón de fondo, sólo sirvió para el déficit de este año.

“Para el año que viene habrá que sacar otra ordenanza”, reconoció el titular de la cartera de Hacienda de la comuna, e integrante de la caja previsional por la comuna, José Luis Artaza.

Según el funcionario, el ingreso de fondos que se logrará a partir de octubre “mejora muchísimo las condiciones; achicaron los plazos para que en octubre del año que viene tengamos en un 17 por ciento los aportes de los empleados y 19 las contribuciones, esto permitirá sanear este año”.

Agregó que para 2019 “vamos a tener que chequear”, sin embargo, consideró que el punto de la ordenanza que destina al Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) el primer aumento de sueldo logrado en paritaria salarial va a ayudar.

El déficit de $ 120 millones estimados para este año se planteaba para el quiroguismo como un gran problema que no estuvo dispuesto a zanjar con los aportes extraordinarios que se les propuso desde el arco opositor, como porcentajes de ingresos del juego, o de las multas u otras alternativas que perdieron en la votación del miércoles 11 a 7.

Con la ordenanza sancionada el miércoles “este año se sanea, y el año que viene vamos a tener que chequear, fue un avance importante”, sostuvo Artaza.

El administrador del Instituto Municipal de Previsión Social, Mauricio Zecca, indicó que con la inyección de fondos que logró la normativa “el año que viene tendremos una diferencia de 50 millones de pesos, de alguna manera lo vamos a tener que solucionar”.

Consultado si insistirán en solicitar la autorización de venta de bienes, como la chacra del IMPS en Centenario, Zecca sostuvo que “el pedido está en el Deliberante todavía y no fue incluido en la ordenanza; es una reserva previsional y si hay que usarla es una posibilidad”.

Desde el MPN que no fue parte de la propuesta oficial, Juan Luis Ousset insistió en que la solución que propuso el oficialismo y el sector mayoritario de su bloque será “insostenible en el tiempo, hay que buscar nuevos mecanismos más creativos para que la caja tenga más ingresos y eso se hace de la política de recursos humanos. La ordenanza no resolvió el problema estructural: existen otras herramientas que se pudieran haber utilizado para que la caja tuviera otros ingresos y no fue considerado”.