Rolando Figueroa y Julieta Corroza reunirán este sábado a la militancia de Comunidad, que renovó autoridades

Rolando Figueroa y Julieta Corroza reunirán a los propios este fin de semana. Foto: archivo Cecilia Maletti.

El gobernador Rolando Figueroa retomará la agenda política en Neuquén, tras pasar varios días en Houston, Estados Unidos, y lo hará con una cumbre del partido Comunidad este sábado. El encuentro fue convocado por la presidenta y senadora Julieta Corroza y reunirá a las autoridades que asumieron la conducción en febrero pasado.

El partido había convocado a internas para el 11 de enero, pero la presentación de una única lista hizo que el Congreso Provincial definiera proclamarla sin pasar por el acto eleccionario.

Corroza quedó nuevamente al frente de la presidencia del Consejo Provincial, secundada de Camila Figueroa Vinassa en la vicepresidencia. En tanto en el Congreso, que tiene 15 integrantes, asumió como presidenta la actual secretaria de Cámara de la Legislatura, Mariana Valdebenito, con Leandro Ousset en el segundo lugar.

Según indicó Corroza a Diario RÍO NEGRO, en la reunión que se convocó para este sábado a las 9:30 en Neuquén están invitados autoridades, afiliados y simpatizantes de Comunidad, además del propio Rolando Figueroa.

“El encuentro tiene que ver con fortalecer el espacio que hoy está acompañando este proceso de transformación y cambio muy importante en la provincia”, planteó. Y adelantó que buscarán “consolidar referentes en cada lugar”.

«Es una invitación a involucrarse, a ser parte y a seguir fortaleciendo este camino que estamos construyendo entre todos”, afirmó la senadora.

Comunidad, de herramienta electoral a oficialismo

Comunidad fue la herramienta que posibilitó la candidatura y posterior triunfo de Figueroa en las elecciones provinciales del 2023, cuando decidió competir por fuera del Movimiento Popular Neuquino, partido al cual todavía pertenece.

Actualmente, Comunidad tiene 2.464 afiliados y las autoridades que asumieron el 10 de febrero tendrán mandato hasta el mismo día de 2029.