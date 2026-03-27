Río Negro prepara los radares en el acceso a nueve ciudades

En la Ruta Nacional 3, en el acceso a Viedma, se ubica uno de los radares que administra la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Foto: Marcelo Ochoa

La Agencia Provincial de Seguridad Vial prepara el regreso de los radares administrados por el organismo rionegrino en rutas nacionales, que en principio estarán en el acceso a nueve localidades.

La puesta en funcionamiento de los cinemómetros de velocidad es inminente, aunque por el momento el Gobierno no precisó a partir de qué día comenzarán a regir los controles y el cobro de multas que operará la empresa Brocart S.A, que fue adjudicataria (por 5 años) de la licitación que surgió por una iniciativa privada de la misma compañía.

Los radares iniciales estarán en la Ruta Nacional 22 en los accesos a Río Colorado (kilómetro 859); Villa Regina (Kilómetros 1127 y 1134); y Cervantes (kilómetro 1160,5). En la Ruta 3 en Sierra Grande (kilómetros 1263,5 y 1265) y Viedma (kilómetro 965). En la Ruta 151 a la altura de Cipolletti (kilómetro 4); Sargento Vidal (kilómetro 33) y Cinco Saltos (kilómetro 11,8); y en la Ruta 250 en el acceso a Lamarque (kilómetro 269).

Las ubicaciones son las mismas vigentes a julio de 2024 cuando una ley provincial impulsada por el legislador Javier Acevedo (CC-ARI Cambiemos) frenó la operatoria de los radares en busca de una reglamentación y pautas claras para que se trate de un efectivo método de control y prevención de siniestros viales. Sin embargo, los equipos de Viedma, Cervantes y Cinco Saltos en aquel momento no estaban en funcionamiento porque acababan de ser instalados.

Marcelino Di Gregorio, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, confirmó a Diario RÍO NEGRO que el organismo concluyó con la tarea de colocar la señalización exigida para indicar la presencia de los radares, a una distancia reglamentaria, y el INTI calibró todos los equipos.

En la Ruta Nacional 3, en el acceso a Viedma, se ubica uno de los radares que administra la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Foto: Marcelo Ochoa

Solo resta un período de “concientización” de los automovilistas para conocer que Río Negro volverá a operar radares en rutas nacionales, más allá de los que ya están habilitados bajo administración de los municipios en Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón, Contralmirante Cordero, General Conesa y Darwin.

Tras la sanción de la ley 5726, que apagó los radares, se establecía un plazo de 90 días para adecuar los cinemómetros y cancelar la emisión de multas. Pero se demoró la reglamentación que finalmente salió a fines de noviembre de 2024 y dos meses más tarde, en enero de 2025, terminó el contrato de la concesión anterior a cargo de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra).

En el 2025, la empresa Brocart S.A presentó una iniciativa privada para el “servicio de captación y procesamiento de imágenes para la detección electrónica de infracciones de tránsito”, que tuvo luz verde del ministerio de Seguridad y Justicia y posteriormente -en enero de 2026- la misma empresa obtuvo la adjudicación de la licitación, al mejorar la oferta con la retención de un 35% del valor de las multas cobradas y tras sortear impugnaciones de sus competidoras.

Señalización y distancias