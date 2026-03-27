Río Negro prepara los radares en el acceso a nueve ciudades
La Agencia Provincial de Seguridad Vial ya instaló la señalización de los cinemómetros en rutas nacionales y el INTI calibró los equipos. ¿Dónde estarán ubicados?
La Agencia Provincial de Seguridad Vial prepara el regreso de los radares administrados por el organismo rionegrino en rutas nacionales, que en principio estarán en el acceso a nueve localidades.
La puesta en funcionamiento de los cinemómetros de velocidad es inminente, aunque por el momento el Gobierno no precisó a partir de qué día comenzarán a regir los controles y el cobro de multas que operará la empresa Brocart S.A, que fue adjudicataria (por 5 años) de la licitación que surgió por una iniciativa privada de la misma compañía.
Los radares iniciales estarán en la Ruta Nacional 22 en los accesos a Río Colorado (kilómetro 859); Villa Regina (Kilómetros 1127 y 1134); y Cervantes (kilómetro 1160,5). En la Ruta 3 en Sierra Grande (kilómetros 1263,5 y 1265) y Viedma (kilómetro 965). En la Ruta 151 a la altura de Cipolletti (kilómetro 4); Sargento Vidal (kilómetro 33) y Cinco Saltos (kilómetro 11,8); y en la Ruta 250 en el acceso a Lamarque (kilómetro 269).
Las ubicaciones son las mismas vigentes a julio de 2024 cuando una ley provincial impulsada por el legislador Javier Acevedo (CC-ARI Cambiemos) frenó la operatoria de los radares en busca de una reglamentación y pautas claras para que se trate de un efectivo método de control y prevención de siniestros viales. Sin embargo, los equipos de Viedma, Cervantes y Cinco Saltos en aquel momento no estaban en funcionamiento porque acababan de ser instalados.
Marcelino Di Gregorio, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, confirmó a Diario RÍO NEGRO que el organismo concluyó con la tarea de colocar la señalización exigida para indicar la presencia de los radares, a una distancia reglamentaria, y el INTI calibró todos los equipos.
Solo resta un período de “concientización” de los automovilistas para conocer que Río Negro volverá a operar radares en rutas nacionales, más allá de los que ya están habilitados bajo administración de los municipios en Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón, Contralmirante Cordero, General Conesa y Darwin.
Tras la sanción de la ley 5726, que apagó los radares, se establecía un plazo de 90 días para adecuar los cinemómetros y cancelar la emisión de multas. Pero se demoró la reglamentación que finalmente salió a fines de noviembre de 2024 y dos meses más tarde, en enero de 2025, terminó el contrato de la concesión anterior a cargo de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra).
En el 2025, la empresa Brocart S.A presentó una iniciativa privada para el “servicio de captación y procesamiento de imágenes para la detección electrónica de infracciones de tránsito”, que tuvo luz verde del ministerio de Seguridad y Justicia y posteriormente -en enero de 2026- la misma empresa obtuvo la adjudicación de la licitación, al mejorar la oferta con la retención de un 35% del valor de las multas cobradas y tras sortear impugnaciones de sus competidoras.
Señalización y distancias
- La cartelería indicativa de radares autorizados en Río Negro se rige por la disposición 492/19 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
- Debe tener cuatro carteles que se ubican desde casi un kilómetro antes del equipo cinemómetro.
- “Atención radar vigila” es el primer cartel; luego -a unos 700 metros- aparece el que indica quién fiscaliza ese equipo de control y 400 metros previos debe estar una señalética con el gráfico de un vehículo y las emisiones del radar.
- A 300 metros del cinemómetro se encuentra el cartel es la velocidad máxima permitida.
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