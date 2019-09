No, no es real este video de Martha Argerich tocando la marcha peronista

Durante la mañana del viernes último, comenzó a circular por redes sociales un video en donde se ve a la pianista argentina Martha Argerich tocando la marcha peronista -canción característica de los seguidores del ex presidente Juan Domingo Perón-. Al final del video se escuchan aplausos y gritos que aclaman “¡Viva Perón!”. Aunque el video fue producido por una cuenta humorística, circuló por diversos canales sacado de contexto y eso llevó a una de las hijas de la artista -Annie Dutoit- a salir a desmentirlo.

El video circula en Twitter, Facebook y WhatsApp y, en la tarde del viernes, “Marta Argerich” se convirtió en Trending Topic, es decir, que fue una de las palabras o temas más repetidos en redes.

Un tuit alcanzó más de mil retuits (ver acá), y en Facebook algunas páginas (ver acá y acá), que llegan a los 2,8 mil compartidos, lo dieron por verdadero con la frase: “Martha Argerich sorprendió a todos durante los bises en el Festival de Viena. ‘Hace 65 años llegué a esta ciudad gracias a la gestión de Perón. Me pareció una buena oportunidad para tocar la marcha’”.

Algunos comentarios al posteo del usuario @enrique.aurelli dan cuenta de que algunos usuarios no advirtieron que se trataba de un contenido humorístico. “Para los que dicen que el peronismo es lo peor que le pasó a los argentinos”, dice un usuario. Y otro agrega: “Y después hablan diciendo peronchos como si fuera un insulto…esta genia del piano además es agradecida”.

Este contenido también llegó al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para que sea verificado y fue publicado por el sitio Blog Chaco con 400 compartidos y 800 interacciones en Facebook, según CrowdTangle, una herramienta para medir el alcance de los contenidos en la red social.

¿Por qué es falso?

Se trata de una pieza editada. La grabación que se difundió en redes sociales cuenta con el logo de “Biribiri Records”, una página humorística que se dedica a crear y publicar mashups, es decir, mezclas audiovisuales de piezas conocidas de series, películas o conciertos -como en este caso- con otros audios que no corresponden al video original.

Biribiri Records publicó la grabación el jueves último por la noche en sus redes sociales, con el título “La Martha peronista” y con este texto: “Martha Argerich sorprendió a todos durante los bises en el Festival de Viena. ‘Hace 65 años llegué a esta ciudad gracias a la gestión de Perón. Me pareció una buena oportunidad para tocar la marcha. La llego a tocar en el Colón y a más de uno le da un bobazo’. #EpaEpa #Biribiri”.

Reverso consultó a Biribiri Records -quienes realizaron un hilo en Twitter sobre el tema- y confirmaron que el video es de su autoría. Al respecto, explicaron que “es un formato audiovisual y comunicacional en sí mismo, donde el montaje está en función de la metáfora. Intentamos hacer humor a partir de juntar piezas sacadas de contexto para generar un nuevo sentido: trabajamos con la ironía, el absurdo, lo paradójico. Hacemos mashups, videomemes, parodias, entre otros tipos de piezas”.

Además, señalaron que “los videos se publican en nuestras redes, siempre con gráfica de Biribiri y siempre también acompañados con un texto que refuerza el sentido humorístico del contenido audiovisual aunque a veces, entendemos, puede colaborar con la confusión generalizada. En general, en las redes sociales (que son nuestro principal medio de difusión) se entiende y gusta el código de humor, incluso a veces los mismos protagonistas se ríen de nuestras ocurrencias, como fueron los casos de Alejandro Fantino y Sandra Mihanovich, y nos lo hacen saber”.

En el caso del video de Argerich, Reverso pudo comprobar que la pieza original fue grabada en 2008 en Suiza durante el Verbier Festival, un festival internacional de música clásica que se celebra todos los años en esa ciudad. En aquella oportunidad, la artista interpretó a Bach, Partita No. 2 in C Minor, BWV 826, según consignan distintas páginas especializadas (ver acá y acá).

A horas de que se viralizara el video, Annie Dutoit, una de las hijas de la artista, desmintió el video en su cuenta personal de Facebook: “Ante la circulación en las redes de un vídeo con un montaje de Martha Argerich con una supuesta interpretación de la Marcha Peronista, y por si alguien pudiera creerlo (!) me veo en el deber de aclarar que mi madre nunca interpretó esta canción partidaria” (sic).

Además, lamentó “que haya personas que se aprovechen de su envergadura artística para inventos como éste” y sostuvo que su madre “nunca comulgó con ningún partido político en la Argentina ni en el extranjero”.Ante la consulta de Reverso, Dutoit agregó que su madre -quien vive en Europa y “está fuera de cuestiones políticas”- está al tanto y que se enteraron porque alguien les envió el video.

Por último, señaló: “No opinamos sobre contexto electoral. Lo que yo quiero denunciar acá son las fake news. No se trata de ser de un lado o del otro”. La organización estadounidense First Draft, dedicada a “crear conciencia y abordar los desafíos relativos a la confianza y la verdad en la era digital” y aliada de Reverso, identifica al humor y la parodia cuando son sacados de contexto como un tipo de contenido que genera desinformación.

El día que Martha conoció a Perón

“Yo no era muy peronista. Siempre andaba pegando por todas partes unos papelitos que decían Balbín-Frondizi”, declaró Argerich sobre su costado político según escribió el diario Página 12 en una editorial publicada el 23 de septiembre de 2007. Antes en 2001, Juan Manuel Argerich, hermano de la artista, había asegurado en una entrevista a La Nación que en su círculo familiar “papá era radical y mamá peronista” y que con el padre, solían “pegar obleas por Balbín-Frondizi”.

En esa misma entrevista, se recuerda el conocido episodio en el que el ex presidente Perón ayudó a la pianista a estudiar en el exterior. Según la anécdota, en 1954 cuando Argerich tenía 13 años quería ser alumna de Friedich Gulda, un reconocido pianista austríaco que vivía en Viena. La familia tenía pocos recursos para poder costear sus estudios, pero el que en ese entonces era intendente de Buenos Aires, el arquitecto Jorge Sabaté, se fascinó con la música de Martha y le consiguió un encuentro con Perón.

Su madre, Juana, la acompañó y le explicó que a cambio de alguna ayuda económica, la entonces niña se disponía a tocar en algún concierto para la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) -agrupación creada durante el gobierno de Perón y vinculada a su figura política-. El diálogo de que de acuerdo con distintos medios mantuvieron fue el siguiente: “Pero no, señora, por favor, Martha está para otras cosas”. Y ahí nomás, le preguntó: “Ñatita, decíme, ¿adónde querés ir?”. Martha le dijo: “A Viena”. “¿No querés ir a Estados Unidos?” “No, no, a Viena”. “Muy bien, pero, por qué”. “Porque ahí está Friedrich Gulda, la persona con la que quiero estudiar”. “Bueno, así se hará”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

por WhatsApp (ReversoAr.com/whatsapp)

y /ReversoAr en todas las redes