Nuestro fútbol de ascenso no es la Bundesliga

Los ojos del fútbol mundial estarán puestos este fin de semana en Alemania y su renacida y millonaria Bundesliga. La pelota vuelve a rodar en los campos germano y en una suerte de Gran Hermano planetario, las ligas del mundo estarán viendo y analizando cómo se hace para jugar al fútbol en tiempos de coronavirus: sin gente, sin festejos y sin contacto, por más que este deporte en sí lo sea.



Regresa el fútbol pero en una versión inédita y regida por un costoso protocolo de sanidad, en una liga donde las dificultades económicas no se sufren o al menos no están visibles de primera mano.

A más de 12.000 kilómetros de distancia (geográfica y también monetaria) espera expectante el fútbol argentino, con sus habituales idas y vueltas aunque ahora potenciadas por la crisis de la pandemia. Los campeonatos de todas las categorías llegaron a su fin, y escritorio mediante se resolvió que no haya descensos para nadie y ascensos para todos pero a resolver en la cancha.



La AFA pensó y ejecutó enfocado sólo en la Primera División. El campeón ya estaba resuelto, se había jugado una sola fecha de una copa de relleno en vías de extinción y se quedaron en la elite los que tenían un pie y medio en el descenso. Todos contentos, menos los clubes del ascenso y mucho menos los que son del interior, ya sea los que juegan el Federal A o el Regional Amateur.

“Nuestra situación es crítica. La mayoría de los sponsors del equipo son de la industria petrolera y la pandemia del coronavirus pegó fuerte en el sector”, afirma Nicolás Mondini, titular del Departamento de Fútbol de Deportivo Rincón.

“No tenemos aportes desde marzo y estamos a la espera de la ayuda que prometió Nación, y también el Gobierno neuquino. Al plantel le pagamos febrero y estamos completando marzo como podemos. Los jugadores saben lo difícil que está la situación”, agrega el dirigente.



El Consejo Federal, apéndice siempre obediente y servil del poder central de AFA, sugirió que el Regional Amateur, torneo al que le faltan aún cuatro fases para el final, se podría reanudar a mediados de septiembre. Mondini asegura que el León neuquino jugará cualquiera sea la decisión, pero dejó al descubierto la dura realidad.

“Si se vuelve en septiembre, hay que comenzar con la pretemporada el primero de agosto. Se deberá citar a todos los jugadores, que muchos son de afuera, y empezar a planificar el presupuesto. ¿Pero de dónde sacamos la plata? Si el sector petrolero se recupera en julio, quizás recibamos algunos aportes pero en todo caso serían para pagar deudas”, afirmó el directivo y dejó una idea que es vista con buenos ojos por varios clubes.

“Para nosotros sería ideal que el torneo se suspenda definitivamente porque no se estaba en instancias definitivas. Dejar lo que resta del año para que los clubes se recuperen social y económicamente y volver a jugar el año que viene con una salvedad: que los ascensos al Federal A sean ocho en todo el país y no cuatro”.

“La ayuda prometida no llega. Lo mejor sería dar por finalizada esta temporada y que el año que viene haya doble ascenso”. La idea que propone Nicolás Mondini sería una posible solución al problema de los ascensos en el Regional Amateur.



Si el fútbol del interior se reactiva, será sin gente en las tribunas. ¿Podrán los clubes absorber el gasto que significaría abrir un estadio, pagar los árbitros y demás erogaciones fijas con la boletería cerrada? ¿Con qué se paga el protocolo de sanidad?



La situación no es tan distinta un escalón más arriba. El Federal A también tiene que resolver sus ascensos, pero a diferencia del Regional Amateur tiene jugadores con contratos y muchos de ellos finalizan el 30 de junio. Estén peleando o no por subir, hay que pagarles a todos.

“Nosotros llegamos a un arreglo en particular con cada uno de los jugadores. A algunos se les pagó hasta el último partido jugado y a otros hasta fin de junio. Lo que sí arreglamos es la forma de cómo terminarles de pagar, dada la situación de la pandemia”, apunta Federico Rappazzo, dirigente de Cipolletti. “Quiero aclarar que el plantel se portó diez puntos y entendió la urgencia de la pandemia”.



“¿Si volvemos a jugar este año? No sabemos si vamos a tener actividad en lo que resta del 2020. Es que cada ciudad, cada provincia, tiene protocolos distintos por el coronavirus. A nosotros nos quedan viajes afuera, ¿cómo los afrontaríamos? En la categoría hay mucha interacción entre provincias, es complicado en esta situación de pandemia. Nosotros hoy estamos sobreviviendo con 10% del sponsoreo y algo de la televisión. No podemos ir a pedirle a un comercio que tiene un cartel en la cancha, que nos pague la publicidad cuando no puede hacerlo con sus empleados. La situación es dura”, completó Rappazzo.

Un caso emblemático de toda esta problemática es la que se da en San Martín de Tucumán, líder de una de las dos zonas de la Primera Nacional y dueño de los mejores números entre todos los equipos de la categoría. Como la AFA resolvió que los ascensos se definen en la cancha, si la actividad se reanuda después del 30 de junio, el santo tucumano deberá renegociar los contratos de la mayoría de los integrantes de su plantel.

“Si se reanuda el torneo después del 30 de junio, ¿con qué plantel lo afrontás? ¿Con el de la lista de buena fe o hay que armar uno nuevo? Federico Rappazzo y una pregunta que se hace todo el ascenso argentino.



El más profundo ascenso argentino no es la Bundesliga ni mucho menos, y espera por decisiones dirigenciales de la cúpula que estén a la altura de la emergencia. Si los ascensos se deben resolver en el campo, habrá que repensar la dinámica para llevarlos a cabo e impedir que sentencias apresuradas y sin consenso, decante en injusticias deportivas.