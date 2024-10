Almácigos políticos para el 2025

Como si fuera un espacio reducido en el que se acondicionan en forma ideal, el gobernador Rolando Figueroa realiza almácigos donde hace germinar algunas semillas, esquejes y retoños. Después será el momento de regarlos y, si echan raíces y las evalúa según sus parámetros, los trasplantara a terreno hostil: sobrevivirán, crecerán o fracasarán.

Es una versión actualizada de aquella búsqueda de liderazgos naturales con las que intentó convencer, primero, a los azules del MPN, que tenían el manojo de llaves que le abrirían las puertas al triunfo en las elecciones sin mucho trámite. No pudo desatar ese nudo y lo cortó.

Como le salió bien, aplica estrategias más o menos parecidas para desarticular almácigos en otros huertos que no sean los del Frente Neuquinizate o Comunidad. Prefiere tener algún berrinche interno, una suerte de fuego amigo, antes que disputar con un armado político desconocido.

En términos institucionales queda en pie el Partido Justicialista, rengo porque se le fueron con Figueroa sectores con más o menos predicamento popular.

Ahora se sabe que, después que cortó el cordón con el MPN, fue uno de los primeros que recibió la invitación de Figueroa para ir al Frente Neuquinizate. Sabedores de que si te vienen a buscar es porque te necesitan, dicen que impuso condiciones de cargos con cierta sobrevaloración de su sello consolidado y distribución territorial. No cuajó el acuerdo.

Con la Unión Cívica Radical, la cosa fue distinta porque lo logró con una parte de la conducción, y la que no estaba de acuerdo resistió.

Claro que no solo necesitaba un corset político con el que presentarse a elecciones, sino también “líderes naturales” que le dieran cierta garantía de gestión (siempre según su óptica, porque hay algunos que muestran habilidades más no son afines a su paladar) y dio una señal durante la semana que pasó que descolocó a algunos que anidan en el MPN y que dicen tener superado el síndrome de hijos de padres separados. Fue a Cutral Co y dijo lo que todos ven: recibe la misma plata que su vecina Plaza Huincul y que, en los últimos años, muestra signos de desarrollo. Una señal (¿confusa o clara?) hacia Ramón Rioseco quien anida en Unión por la Patria residual y al que todos ven como un candidateable para el año que viene.

El exintendente de Huincul Gustavo Suárez, recordado por prometer la construcción de la Ciudad Deportiva Plaza Huincul en 2019, se bajó del palco al que había subido en su papel de concejal.

Había dado una señal hacia el intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez, quien brilla por tener escasos fondos y gestionarlos de donde sea para obtener algún rédito para la localidad.

Se recordó aquel gesto de Figueroa, a poco de ganar la pulseada en la Provincia, con Walter Erdozain, quien había sido candidato a diputado por Libres del Sur, colectora de Ramón Rioseco. En 2021 salió primero en Rincón de los Sauces y le ganó al MPN. Fue un gesto y un mensaje a los azules porque ese profesional había sido uno de los elefantes que puso en jaque la estabilidad política de Omar Gutiérrez.

El conductor de Comunidad envía señales (estas sí son claras) hacia el sector interno del MPN de la lista Azul y Blanca de los petroleros. El titular del gremio, Marcelo Rucci, no fue de la partida en el encuentro petrolero nacional que tuvo base en Neuquén en la semana.

Allí, Figueroa explicó su teoría del win win para pedir que las petroleras dejen de producir con un costo y vendan al doble, sin hacer infraestructura que funciona como una zapatilla tres números más bajos para las necesidades. Las empresas dicen que están dispuestas, pero que no hay proyectos que se puedan vehiculizar con cierta rapidez.

Es como que hubiera llovido en Auca Mahuida y el cañadón Carranza divide el camino de las visiones políticas y aún no llegó la temporada de trasplantar.