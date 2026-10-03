Rodrigo Buteler y el futuro de Cipolletti: «Pensar hoy la ciudad de los próximos 50 años»

Cipolletti crece en medio de una región que también está cambiando. La expansión de la actividad energética, la llegada de empresas y el movimiento que atraviesa al Alto Valle abren oportunidades, pero también obligan a pensar cómo acompañar ese proceso.

Para el intendente Rodrigo Buteler, buena parte del desafío está ahí: conseguir que el crecimiento no ocurra de manera desordenada, sino sobre una ciudad que haya definido previamente hacia dónde quiere avanzar. “Nos planteamos ser una ciudad competitiva, una ciudad amigable, a que todo ese crecimiento suceda acá”, resumió el jefe comunal.

Su mirada parte de un escenario que excede ampliamente los límites municipales. Cipolletti integra una región donde miles de personas viven en una localidad, trabajan en otra, estudian en una tercera y atraviesan diariamente rutas y puentes.

Planificar antes

El primer paso fue revisar las reglas con las que se ordena el territorio. La modificación del Código de Planeamiento Urbano buscó establecer con mayor claridad qué puede desarrollarse en cada sector.

Dónde pueden instalarse nuevos parques industriales. Dónde pueden crecer los edificios. Qué sectores serán comerciales. Hacia dónde pueden extenderse los barrios abiertos y dónde pueden desarrollarse urbanizaciones cerradas. “Hay que pensar una ciudad a 50 años: dónde va a crecer, para dónde va a crecer”, señaló Buteler.

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La intención es evitar un problema frecuente en las ciudades que se expanden rápidamente: que primero aparezcan los desarrollos y los habitantes y recién después comiencen a buscarse soluciones para las calles, el agua, las cloacas, la electricidad o el gas.

En Cipolletti, sostiene el intendente, la lógica debería ser inversa. Primero planificar. Después generar la infraestructura. Y finalmente permitir que el crecimiento avance sobre sectores preparados para recibirlo.

100 mil habitantes más: Es la proyección de capacidad adicional que, según explicó Buteler, busca acompañar la nueva infraestructura de agua potable hacia el norte de Cipolletti.

Los servicios

La planificación urbana puede establecer hacia dónde crecer, pero el mapa por sí solo no alcanza. “Después tiene que tener gas, luz, agua, cloaca, una calle que te lleve, un semáforo, una rotonda, una doble vía que te permita llegar y salir”, enumeró Buteler. Por eso, una parte central de la estrategia está puesta en la infraestructura que no siempre queda a la vista.

El crecimiento hacia el norte es uno de los ejemplos. El intendente destacó el desarrollo de nueva infraestructura de agua potable y saneamiento destinada a acompañar la expansión futura.

Según explicó, el acueducto que se construye junto con el gobierno provincial permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento hacia ese sector con una proyección equivalente a unos 100.000 habitantes. En paralelo, el municipio trabaja sobre nueva infraestructura cloacal con una proyección de crecimiento similar.

Planificar el crecimiento

LA CIPOLLETTI DE HOY:

– Completar servicios en barrios históricos.

– Regularizar redes de electricidad.

– Extender el gas donde todavía falta.

– Renovar el espacio público y la infraestructura existente.

LA CIPOLLETTI QUE VIENE

– Preparar suelo para nuevos barrios, comercios y empresas.

– Extender los servicios hacia las áreas de crecimiento.

– Mejorar la conectividad con el resto de la región.

– Planificar con una mirada de largo plazo.

Vivir en Cipolletti, trabajar en la región

El crecimiento regional también modificó la manera de pensar los límites de la ciudad. Para Buteler, que una persona viva en Cipolletti y trabaje en Neuquén o en otra localidad cercana no representa necesariamente un problema. Es parte de la dinámica de una región metropolitana cada vez más integrada.

Eso no significa renunciar a generar empleo dentro de Cipolletti. La intención es atraer empresas para que cada vez más cipoleños también puedan trabajar en su ciudad, pero sin desconocer que los movimientos cotidianos entre municipios seguirán siendo parte de la realidad.

En ese escenario, el desafío es conseguir que más familias elijan Cipolletti como lugar para vivir. “Queremos que las familias que trabajan en estas nuevas empresas de Cipolletti, Neuquén o la zona vivan en Cipolletti”, sostuvo.

La ecuación que plantea el intendente va más allá del crecimiento poblacional. Quien se instala en la ciudad utiliza sus comercios y servicios, lleva a sus hijos a la escuela, sale a comer y genera actividad económica.

Cinco claves de la ciudad que proyecta Buteler

1 | PLANIFICACIÓN: Definir hacia dónde crecerá la ciudad antes de que avance la urbanización.

2 | SERVICIOS: Garantizar agua, cloacas, electricidad y gas para acompañar los nuevos desarrollos.

3 | CONECTIVIDAD: Mejorar los movimientos dentro de Cipolletti y su integración con el área metropolitana.

4 | CALIDAD DE VIDA: Espacios públicos, iluminación, transporte, cultura, deporte y servicios cerca de los barrios.

5 | IDENTIDAD: Preservar las chacras productivas, las costas y los espacios naturales mientras avanza la ciudad.

Generar condiciones

Para el intendente, el municipio no puede determinar dónde decidirá invertir cada empresa ni dónde elegirá instalarse cada familia. Sí puede establecer reglas claras, ordenar el territorio y desarrollar la infraestructura necesaria para competir con otras ciudades.

El objetivo es que quien analice instalar una empresa, construir un desarrollo o mudarse encuentre una ciudad preparada para recibir esa inversión. En ese esquema también aparece la política tributaria municipal y la coordinación con la Provincia para favorecer nuevas radicaciones.

Donde todo quede más cerca

Para atraer habitantes no alcanza con disponer de terrenos y servicios. Buteler suma otra condición: que sea una ciudad cómoda para vivir. Eso implica mejorar espacios públicos, iluminación, transporte, infraestructura cultural y deportiva y generar nuevas centralidades.

La intención es que los vecinos tengan cada vez más servicios cerca de sus hogares y necesiten desplazarse menos para resolver su vida cotidiana. “Queremos una ciudad donde llegues rápido a todos lados”, sintetizó.

Esa lógica también atraviesa la aparición de nuevos centros comerciales en diferentes sectores. Además de la inversión y los puestos de trabajo, el municipio considera que permiten acercar servicios y reducir la concentración de actividades en pocos puntos.

La movilidad interna completa el esquema. Transporte urbano, ciclovías y nuevas conexiones aparecen como alternativas para una ciudad que necesariamente tendrá más desplazamientos a medida que siga creciendo.