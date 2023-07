El trato peronista y la impugnación

En una semana, Doñate y Soria consensuaron dos listas. Falta todavía tiempo para evaluar sus resultados. La jefa roquense estuvo y no estuvo, cruzando rasgos reales y no. JSRN busca neutralizar a un potencial escollo para la reelección de Di Giacomo. Pretende que la boleta presidencial de Milei no tenga adherida su tramo de Diputados.