La billetera de Gloria

El lunes 21 de octubre, el gobernador Rolando Figueroa reunió a 28 diputados en el club Butaco, a pocos metros del río Limay, y les anunció que iba a devolver el 1,5% de coparticipación federal que les había quitado al inicio de la gestión de Gloria Ruiz para un fondo de estabilización administrado por el Ejecutivo. Es probable que no haya sido del todo claro cuando mencionó la reducción de gasto político que él había hecho en el Ejecutivo, que valoró en 1.000 millones de dólares. Contenta, la vicegobernadora cambió el presupuesto de la Legislatura y le agregó esos casi 11.000 millones de pesos en las partidas discrecionales.

Cuando se trató en la sesión de esta semana ese proyecto, la propuesta de los diputados Claudio Domínguez (MPN) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) abrió una grieta. Pretendían que de esa partida extra se arme un fondo de ahorro para tener como previsión en caso de que la coparticipación federal disminuya. Ruiz dijo que era un escándalo y la sesión, con una paridad muy precisa, pasó a un cuarto intermedio. Los ánimos quedaron caldeados.

La Legislatura había pedido un refuerzo presupuestario al Ejecutivo para pagar la ropa del personal. Le contaron las costillas a la conducción legislativa y dijeron, en el Ejecutivo, que había gastos políticos que no se redujeron.

Se recordó que, apenas se inició la gestión, el parque automotor, compuesto de 12 camionetas 4×4 doble cabina, 24 camionetas 4×4 y 12 unidades que son utilizadas para transporte, carga y movilidad, iba a ser donado a la Policía porque los diputados, funcionarios y asesores se iban a movilizar en sus propios vehículos. Esto no ocurrió y, al menos 10 diputados, se hicieron de esos móviles.

También se evaluó que el gremio legislativo, a diferencia de los otros sindicatos estatales, recibe una actualización por IPC en forma mensual acumulativa y no trimestral como se pactó con los que dependen del Ejecutivo. Esto hizo saltar la masa salarial a 3.000 millones de pesos por mes para los 600 empleados de planta y 211 temporarios.

Esos casi 11.000 millones extra es una previsión en función de las pautas nacionales que contempla una inflación del 18% para el 2025 que, todos creen, que puede ser superior ante una caída de la coparticipación en términos reales. De allí la idea de crear este fondo de ahorro.

Ruiz dejó en claro en la reunión con diputados que ella quiere hacer algunas gentilezas especialmente con su ciudad, Plottier, y además contar con fondos para “hacer política” como entrega a presentes, publicidad y donaciones a municipios, para lo cual supone que su cargo electivo le otorga ese margen.

El gobernador no se quiere meter en decisiones de otro poder y, así como no fue claro con lo que pretendía en esto de ser y parecer austero, no opinó sobre el fondo de ahorro para no echar más leña al fuego. No trascendió qué habló con Ruiz el jueves cuando se reunió con ella y un síntoma de que las cosas no quedaron bien fue el desplante que le hizo la exintendenta de Plottier en el acto que hubo el viernes en la Casa de Gobierno cuando dejó una silla vacía.

Figueroa se encargó de aclarar que la disputa con la vice no se compara con la que protagonizó con el gobernador Omar Gutiérrez cuando era su vice. Valoró que, pese a las diferencias de cómo administrar lo público, no puso en riesgo la gobernabilidad. Es decir, nunca minó la votación de leyes que requería el Ejecutivo. Entrelíneas se lee que en este caso se produciría eso porque no irían, ambos, en el mismo carril de discreción en el gasto político.

Se tocaron fibras de sensibilidad personal porque se interpretó que el proyecto del escándalo no fue consultado. Pero la transparencia que se reclama, marca urgencias.